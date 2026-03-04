Wolverhampton x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Inglaterra 2025/26

Wolverhampton e Liverpool se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Wolverhampton chega para as oitavas de final da Copa da Inglaterra após eliminar, fora de casa, o Grimsby Town com uma vitória por 1 a 0. Pelo Campeonato Inglês, o Wolves ocupa a lanterna com apenas 14 pontos. Na última rodada, as equipes se enfrentaram e ficaram no empate sem gols, também no Molineux Stadium.

Por outro lado, o Liverpool vem em uma sequência de cinco jogos sem perder. Para chegar as oitavas de final da Copa, a equipe derrotou o Brighton por 3 a 0. No Campeonato Inglês, os Reds ocupam a quinta colocação com 49 pontos e brigam por uma vaga na próxima Champions League.

Apesar dos momentos diferentes das equipes, vimos na última terça-feira (3) que o confronto promete ser equilibrado. O Wolves buscando a redenção da temporada, enquanto o Liverpool enxerga na Copa uma chance real de título.

Wolverhampton: Johnstone; Doherty, Santiago Bueno e Krejci; Tchatchoua, Mateus Mané, André, João Gomes e Wolfe; Angel Gomes; Adam Armstrong. Técnico: Rob Edwards.

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Desfalques

Wolverhampton

Sem desfalques confirmados.

Liverpool

Conor Bradley, Endo, Giovanni Leoni, Bajcetic e Isak seguem de fora por lesão. Wirtz ainda é dúvida.

Quando é?

Data: sexta-feira, 6 de março de 2026

sexta-feira, 6 de março de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Molineux Stadium - Wolverhampton, Inglaterra

