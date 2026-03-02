Wolverhampton x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Wolverhampton e Liverpool se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h15 (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Wolverhampton segue afundado na lanterna da competição com apenas 13 pontos. Porém, a equipe conquistou sua segunda vitória no Campeonato Inglês na última rodada. O Wolves bateu o Aston Villa, em casa, por 2 a 0, com gols de João Gomes e Rodrigo Gomes.

Já o Liverpool, vem em uma sequência de quatro vitórias seguidas. A última delas, na 28ª rodada, em um jogo muito animado contra o West Ham, os Reds venceram por 5 a 2, jogando em Anfield. Neste momento, a equipe de Arne Slot ocupa a quinta colocação do campeonato com 48 pontos e briga para retomar seu lugar no G4.

O favoritismo está do lado do Liverpool, que busca terminar o campeonato com uma vaga na Champions League da próxima temporada, enquanto o Wolves ainda precisa de muitos pontos para escapar do rebaixamento.

Wolverhampton: José Sá; Mosquera, Santiago Bueno e Toti Gomes; Tchatchoua, André, João Gomes e Hugo Bueno; Bellegarde, Armstrong e Mateus Mané. Técnico: Rob Edwards.

Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Desfalques

Wolverhampton

Hwang Hee-Chan segue de fora por lesão.

Liverpool

Os lesionados Wirtz, Conor Bradley, Endo, Giovanni Leoni e Isak ficam de fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 3 de março de 2026

terça-feira, 3 de março de 2026 Horário: 17h15 (de Brasília)

17h15 (de Brasília) Local: Molineux Stadium - Wolverhampton, Inglaterra

