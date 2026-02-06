Wolverhampton x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Wolverhampton e Chelsea se enfrentam neste sábado (7), às 12h (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Wolverhampton, lanterna do Campeonato Inglês com apenas oito pontos, ainda sonha em escapar do rebaixamento. A última e única vitória da equipe na competição foi na 20ª rodada, mas nos dois últimos jogos os Wolves acumularam mais duas derrotas, para o Bournemouth e Manchester City.

Por outro lado, o Chelsea vem de três vitórias seguidas na liga e busca uma vaga entre os quatro primeiros. Apesar da eliminação para o Arsenal na Copa da Liga Inglesa no meio de semana, os Blues ocupam a quinta colocação com 40 pontos.

O favoritismo está do lado do Chelsea, mas o Wolverhampton não deve facilitar. Os mandantes ainda buscam uma incrível recuperação para tentar se manter na primeira divisão.

Wolverhampton: José Sá; Mosquera, Agbadou e Santiago Bueno; Tchatchoua, João Gomes, André, Mateus Mané e Hugo Bueno; Hwang Hee-Chan e Arokodare. Técnico: Rob Edwards.

Chelsea: Sánchez; Reece James, Chalobah, Fofana e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Estevão, Palmer e Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

Desfalques

Wolverhampton

Toti Gomes está lesionado, enquanto Ladislav Krejci é dúvida. Jhon Arias, em negociação com o Palmeiras, também deve ser ausência.

Chelsea

Jamie Gittens, Levi Colwill, Adarabioyo e Romeo Lavia estão de fora por lesão.

Quando é?

Data: sábado, 7 de fevereiro de 2026

sábado, 7 de fevereiro de 2026 Horário: 12h (de Brasília)

12h (de Brasília) Local: Molineux Stadium - Wolverhampton, Inglaterra

