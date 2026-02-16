Wolverhampton x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Wolverhampton e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, pela 31ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa aqui).
Notícias e prováveis escalações
O Wolverhampton chega para mais uma partida como lanterna isolado. Com apenas nove pontos na competição, o time precisaria de um milagre para escapar do rebaixamento. No final de semana, a equipe se classificou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra após vencer o Grimsby, fora de casa, por 1 a 0.
Por outro lado, o Arsenal é o grande líder do Campeonato Inglês, com 57 pontos. Mesmo com a distância diminuindo na última rodada, os Gunners ainda mantém quatro pontos de diferença para o vice líder, Manchester City. No final de semana, a equipe de Mikel Arteta também avançou às oitavas da Copa da Inglaterra, ao golear o Wigan por 4 a 0.
Em uma partida tão distinta, o favoritismo está todo do lado do Arsenal, que quer voltar a abrir sete pontos de vantagem na liderança, enquanto o Wolves quer somar pontos em busca de um milagre.
Wolverhampton: José Sá; Mosquera, Santiago Bueno e Krejci: Rodrigo Gomes, João Gomes, Angel Gomes e Hugo Bueno; Mateus Mane, Arokodare e Armstrong. Técnico: Rob Edwards.
Arsenal: David Raya; Timber, Gabriel Magalhães, Mosquera e Hincapié; Rice, Zubimendi e Eze; Madueke, Gyokeres e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.
Desfalques
Wolverhampton
Toti, André e Hwang Hee-Chan seguem de fora por lesão.
Arsenal
Os lesionados Mikel Merino, Max Dowman e Havertz ficam de fora.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Molineux Stadium - Wolverhampton, Inglaterra
