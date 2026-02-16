Goal.com
Gabriel Marin

Wolverhampton x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Molineux Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Wolverhampton e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, pela 31ª rodada da Premier League  2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Wolverhampton chega para mais uma partida como lanterna isolado. Com apenas nove pontos na competição, o time precisaria de um milagre para escapar do rebaixamento. No final de semana, a equipe se classificou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra após vencer o Grimsby, fora de casa, por 1 a 0.

Por outro lado, o Arsenal é o grande líder do Campeonato Inglês, com 57 pontos. Mesmo com a distância diminuindo na última rodada, os Gunners ainda mantém quatro pontos de diferença para o vice líder, Manchester City. No final de semana, a equipe de Mikel Arteta também avançou às oitavas da Copa da Inglaterra, ao golear o Wigan por 4 a 0.

Em uma partida tão distinta, o favoritismo está todo do lado do Arsenal, que quer voltar a abrir sete pontos de vantagem na liderança, enquanto o Wolves quer somar pontos em busca de um milagre.

Wolverhampton: José Sá; Mosquera, Santiago Bueno e Krejci: Rodrigo Gomes, João Gomes, Angel Gomes e Hugo Bueno; Mateus Mane, Arokodare e Armstrong. Técnico: Rob Edwards.

Arsenal: David Raya; Timber, Gabriel Magalhães, Mosquera e Hincapié; Rice, Zubimendi e Eze; Madueke, Gyokeres e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Wolverhampton

Toti, André e Hwang Hee-Chan seguem de fora por lesão.

Arsenal

Os lesionados Mikel Merino, Max Dowman e Havertz ficam de fora.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Molineux Stadium - Wolverhampton, Inglaterra

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

