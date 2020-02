Willian José: o 'reforço imediato' dos grandes que a Real Sociedad não abre mão

Ainda na mira do Barcelona, atacante brasileiro foi alvo do Tottenham na reta final do mercado de inverno europeu

O que os lesionados Harry Kane e Luis Suárez têm em comum? Estiveram muito perto de serem substituídos, pelo menos a curto prazo, por Willian José. e , respectivamente, até tentaram, mas a Real Sociedad fez jogo duro e fechou a porta para a saída do brasileiro na reta final do mercado de inverno.

Destaque do time basco há quatro temporadas, o ex-atacante de , e , no entanto, ainda é visto como opção no Barça, sobretudo depois da recente lesão de Ousmane Dembélé. Mesmo com a janela de transferências na Europa já fechada, a aceita abrir a inscrição de um reforço da mesma posição (dentro do futebol espanhol) em casos deste gênero.

Na primeira investida, os catalães chegaram a colocar na mesa cerca de 23 milhões de euros, além de um montante extra por metas atingidas, para contratar Willian José. Não houve acordo. A achou pouco pelo artilheiro de 28 anos, que, por sua vez, gostaria de ter sido negociado.

Para Quique Setién, o brasileiro, ainda de olho numa negociação, é um dos principais alvos para suprir o duplo desfalque no ataque – eles, vale lembrar, trabalharam juntos no Las Palmas, em 2015/16. Loren, do Betis, Lucas Pérez, do , e Ángel Rodríguez, do , são as outras alternativas "caseiras" analisadas pelo Barcelona no momento.

Pedido exclusivo de José Mourinho, Willian José, pelo menos para já, saiu dos planos do Tottenham. Ainda na Premier League, o atacante foi sondado em janeiro por , e . Todos bateram de frente com os altos valores exigidos pela Real Soeciedad, com quem o jogador tem contrato até junho de 2024.

"Peço desculpa. Trabalharei para que os torcedores voltem a cantar o meu nome. Era uma oportindade, jogaria a Champions, num time da Premier League, onde tenho o sonho de jogar. Não consegui, mas estou muito contente aqui", chegou a explicar publicamente o brasileiro, logo após o negócio frustrado com os Spurs.

Com 8 gols, Willian José é o goleador do time basco na La Liga. Já na temporada toda, ocupa a segunda colocação na artilharia, atrás apenas do sueco Alexander Isak, que balançou a rede em 14 oportunidades.