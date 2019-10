Willian Arão treina no Flamengo para apresentar “surpresa” nos próximos jogos

O meio-campista, que vive fase iluminada, quer melhorar outro fundamento de seu futebol: as cobranças de falta

Willian Arão nunca jogou tanta bola em sua vida. O camisa 5 do vem se colocando como um dos grandes destaques do time, protagonizando uma bela história de redenção: de um dos mais perseguidos, a um dos mais exaltados pela torcida. A mudança começou a partir da chegada de Jorge Jesus, em junho. Tempo suficiente para mudar a sua fábula particular.

“O Arão era o Patinho Feio e hoje é um ídolo”, disse Jesus após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, resultado que deixou o com oito pontos de vantagem na liderança do Brasileirão após 24 rodadas.

Arão mais uma vez foi um dos grandes destaques do time. Na última quinta-feira (10), abriu o placar contra o , de cabeça (fazendo realizar uma profecia escrita nos cartazes de um torcedor) e ajudou a dar equilíbrio no meio-campo. O jogador de 27 anos não quer parar de evoluir e já escolheu um fundamento para mostrar sua força: as cobranças de falta.

“Eu tenho minha autocrítica, minha autoanálise. Eu gosto de estar melhorando, crescendo. Se tiver coisas que eu possa melhorar, é continuar crescendo par ajudar o Flamengo”, disse o camisa 5 na zona mista do Maracanã.

Quantas faltas Willian Arão bateu pelo Flamengo?

Nos treinamentos realizados no CT Ninho do Urubu, Arão vem treinando faltas com aproveitamento interessante. Entretanto, bem-humorado, desconversou: “Isso aí a gente deixa pra surpresa. Deixa quieto, a gente vai trabalhando quietinho. Se tiver oportunidade, vou tentar bater ali, mas deixa quieto”, afirmou à Fla TV.

Desde sua contratação pelo Flamengo, em 2016, Willian Arão jamais cobrou uma falta em jogos válidos pelas maiores competições oficiais (todas, exceto os estaduais) tanto pelo Flamengo quanto por outros clubes.

Mas já que a fase é espetacular, por que não tentar?