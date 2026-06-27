Williams, após a lesão: Este é o pior dia da minha vida!

Nico Williams, estrela do Athletic de Bilbao e da seleção espanhola, lançou uma bomba em suas redes sociais, acusando o uruguaio Nico de la Cruz de ter causado intencionalmente sua lesão muscular na coxa direita durante uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, descrevendo o incidente como “totalmente evitável” e resultado de “frustração e revolta”.

Williams publicou uma longa mensagem na qual revelou seu sofrimento físico e psicológico, dizendo: “Hoje é um dos piores dias da minha vida. Sofri uma nova lesão após um ano extremamente difícil, no qual superei dores na região púbica em inúmeras batalhas”, acrescentando: “Ontem, sofri outra lesão depois que um dos meus colegas profissionais agiu movido pela frustração e revolta em relação à sua situação; foi um movimento totalmente desnecessário”.

Os exames médicos confirmaram que o jogador, que já havia chegado ao torneio lesionado, sofreu uma lesão muscular de gravidade moderada na coxa direita, em consequência de um forte impacto causado por uma entrada violenta, o que torna improvável sua participação no restante da Copa do Mundo, embora não seja totalmente impossível, dependendo da evolução de seu quadro.

Em declarações comoventes, Williams revelou ter sofrido por um ano e meio com dores na região púbica, dizendo: “Eu não sabia quando conseguiria jogar sem dor novamente; cheguei até a aprender a conviver com a dor em coisas simples, como ir ao banheiro ou entrar no carro”, referindo-se ao fato de ter superado essa lesão antes que surgisse uma lesão nos tendões do joelho que o colocou à prova mais uma vez.

O jogador expressou sua determinação em voltar, apesar do duro golpe, dizendo: “Isso também não vai me impedir. Vou continuar lutando até o último momento”, encerrando sua mensagem com uma frase desafiadora: “A história ainda não acabou, nos veremos o mais rápido possível nesta Copa do Mundo”.

As declarações contundentes de Williams surgem no contexto da ampla polêmica em torno da agressividade excessiva demonstrada pelos jogadores da Uruguai durante a partida, que também resultou na lesão de Yeremi Pino, na expulsão de Canopio e em brigas no banco de reservas, em um comportamento antidesportivo que provocou indignação internacional e teve repercussões diretas nas ambições da Espanha na Copa do Mundo.