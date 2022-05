West Ham x Manchester City: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 21/22

Em Londres, o West Ham recebe o Manchester City na manhã deste domingo (15), às 10h (de Brasília), pela 37ª rodada da Premier League.

Os Citizens sabem que um triunfo no estádio Olímpico o deixará com ao menos uma mão na taça do campeonato. Os Hammers, por sua vez, precisam vencer para seguir lutando por uma vaga nas competições europeias.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O West Ham tem dúvidas quanto às condições físicas de Dawson, Antonio e Benrahma.

Além disso, Ogbonna, lesionado, é desfalque garantido neste domingo.

Já no Manchester City a situação no elenco não é muito diferente do rival. Fernandinho e Laporte, com problemas físicos, são dúvidas para Pep Guardiola.

Rúben Dias, Walker e Stones, machucados não entram em campo pelos Citizens.

DESFALQUES

WEST HAM:

Ogbonna: lesionado.

MANCHESTER CITY:

Rúben Dias, Walker e Stones: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre West Ham e Manchester City será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming, neste domingo.