West Ham x Liverpool: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

West Ham e Liverpool se enfrentam neste domingo (30), às 11h05 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

A humilhante derrota por 4 a 1 para o PSV, na Liga dos Campeões, marcou a primeira vez em 72 anos que o Liverpool perdeu três jogos consecutivos por três gols ou mais. Agora, os Reds buscam a recuperação no Campeonato Inglês. No momento, ocupam a 12ª posição, com 18 pontos. Em 12 jogos, acumulam seis vitórias e seis derrotas.

Por outro lado, o West Ham está acima da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 11 pontos, após vitórias por 3 a 1 sobre o Newcastle e 3 a 2 sobre o Burnley, além de um empate por 2 a 2 com o Bournemouth. Para o confronto, o técnico Nuno Espírito Santo terá o reforço de Lucas Paquetá, que cumpriu suspensão na última rodada..

West Ham: Aréola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf, Potts, Fernandes, Bowen, Lucas Paquetá, Summerville e Wilson.

Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson, Jones, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Chiesa e Alexander Isak.

Desfalques

West Ham

Lukasz Fabianski e Oliver Scarles estão machucados.

Liverpool

Jeremie Frimpong, Conor Bradley e Giovanni Leoni estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 30 de novembro de 2025

domingo, 30 de novembro de 2025 Horário: 11h05 (de Brasília)

11h05 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Londres - Londres, ING

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis