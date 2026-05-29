Wesley Sneijder não entende absolutamente nada de Ronald Koeman: “Achei a explicação muito estranha”

Wesley Sneijder não entende absolutamente nada da convocação de Wout Weghorst para a Copa do Mundo do próximo mês, afirmou o jogador com mais partidas pela seleção no podcast “Wes & Raf” da Ziggo Sport.

Ronald Koeman divulgou na quarta-feira sua seleção de 26 jogadores para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Um nome que se destacou na lista foi o de Weghorst.

O atacante do Ajax, em parte devido a lesões, nem sempre foi titular nesta temporada e, além disso, marcou apenas nove gols.

“Não sei o que Weghorst fez para merecer um lugar nesta convocação. Se você tem uma temporada assim e ainda assim é recompensado… Não entendo nada disso”, começa Sneijder.

“Também não sei quem deveria substituí-lo, pois não há tantos atacantes de ponta assim. Mas também achei a explicação muito estranha”, continua ele.

“Podemos usá-lo da maneira que quisermos”, cita Sneijder o técnico da seleção. “Por causa de um golzinho contra a Argentina? Então qualquer outro também serve”, conclui ele.