Wesley marca na estreia e garante vitória do Cruzeiro contra o Mirassol

O Cruzeiro venceu o Mirassol por 3 a 1 neste domingo (9), no Mineirão, pela 22ª rodada do Brasileirão. A Raposa abriu o placar com João Marcelo, sofreu o empate com Reinaldo, mas voltou a ficar na frente na etapa final com Kaio Jorge. Na reta final, Wesley marcou em sua estreia pelo clube e fechou a vitória celeste.

O Cruzeiro começou melhor e conseguiu sair na frente aos 11 minutos do primeiro tempo, com João Marcelo. O Mirassol não se intimidou e buscou o empate ainda antes do intervalo, com Reinaldo, de pênalti. Na segunda etapa, a equipe mineira retomou o controle da partida e balançou as redes novamente aos 30 minutos, com um golaço de Kaio Jorge, que deu um chapéu no adversário dentro da área. O time de Artur Jorge continuou pressionando e confirmou o triunfo aos 38, quando Wesley fez uma bela jogada individual e marcou em sua estreia com a camisa celeste.

Wesley foi contratado pelo Cruzeiro por empréstimo junto ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, até junho de 2027. O atacante de 21 anos foi revelado pelo Corinthians e deixou o futebol brasileiro em 2024, quando foi negociado com o clube saudita. Antes de chegar à Raposa, passou também pela Real Sociedad, da Espanha, por empréstimo. O jogador chegou ao Cruzeiro como uma alternativa para o setor ofensivo e já deixou sua marca no primeiro jogo.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 33 pontos e alcançou a quinta posição na tabela. O resultado de hoje também reforça o bom momento da equipe na competição, com três vitórias nos últimos cinco jogos, e aumenta a confiança para a sequência da temporada.

O próximo compromisso do Cruzeiro será contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Já o próximo adversário do Cabuloso no Brasileirão será o Corinthians, no próximo domingo (16), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada.