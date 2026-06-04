Wesley explica adaptação na esquerda e se coloca à disposição de Ancelotti na Copa: "Tem que ir pra cima"

O lateral-direito Wesley França concedeu entrevista coletiva pela seleção brasileira nesta quinta-feira (4), abordando o atual momento da carreira e as maneiras como pode contribuir para a equipe durante a Copa do Mundo de 2026. Contratado pela Roma em 2025, o jogador viveu uma temporada de destaque sob o comando de Gian Piero Gasperini e apontou a versatilidade adquirida no futebol italiano como um dos fatores para sua evolução recente.

Revelado pelo Flamengo, Wesley disputou 139 partidas pela equipe carioca e marcou quatro gols entre 2023 e 2025. Já em sua primeira temporada na Roma, o lateral balançou as redes cinco vezes e ganhou protagonismo em um sistema que passou a exigir mais presença ofensiva e capacidade de atuar em diferentes funções.

Parte desse crescimento veio justamente da adaptação ao lado esquerdo do campo, algo incomum durante sua passagem pelo Flamengo, onde atuou exclusivamente pela direita. Questionado sobre como aconteceu essa transformação em seu jogo, Wesley explicou como passou a ser mais participativo na conclusão das jogadas.

“No Flamengo eu era muito ofensivo mas [jogava] mais pra direita. Era mais de chegar no fundo, [dar] um cruzamento, uma assistência. Só que lá na Roma eu estou jogando mais para terminar a jogada. Então eu fui aprimorando isso, para chegar na área e chutar, fazer alguma coisa diferente.”

O jogador também atribuiu sua evolução à confiança recebida de Gasperini. O treinador italiano, que conquistou a Europa League de 2024 pela Atalanta, comandou a classificação da Roma para a próxima edição da Champions League, encerrando um jejum de sete anos sem participação do clube no torneio. Segundo Wesley, a filosofia ofensiva do técnico foi determinante para o melhor momento de sua carreira.

“O Gasperini pede isso, ‘ir pra cima’, ‘ir pra cima’, então fiz isso. No dia que assinei contrato, eles me pediram seis gols. Só não fiz o sexto porque não joguei o último [risos]. Mas muito feliz com tudo que está acontecendo e que na próxima temporada seja o dobro.”

Perguntado sobre como funciona sua tomada de decisão ao atacar pelos dois lados do campo, Wesley, que é destro, afirmou que a experiência adquirida na Itália transformou movimentos que antes eram pouco naturais em ações automáticas.

"Quando eu domino e ajusto meu corpo, já está automatizado de jogar de esquerda. Isso é uma coisa que me ajudou bastante porque, na esquerda, eu consigo dominar de direita e, se estiver fechado, eu carrego com a esquerda. É algo que está me ajudando bastante.”

A versatilidade apresentada na Roma também aumenta as possibilidades do técnico Carlo Ancelotti durante a Copa do Mundo. Consolidado como titular da lateral direita da seleção brasileira, Wesley chega ao Mundial com pouca concorrência direta pela posição e surge como uma alternativa capaz de atuar em diferentes setores do campo quando necessário.

Aos 22 anos, o lateral soma seis partidas pela seleção principal, ainda sem gols ou assistências, e caminha para disputar seu primeiro Mundial. Natural do Maranhão, Wesley também entrará para a história como o primeiro jogador nascido no estado a representar o Brasil em uma Copa do Mundo.