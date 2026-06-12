Wahbi eleva as expectativas: Marrocos sonha com o título da Copa do Mundo

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, revelou as grandes ambições com que os “Leões do Atlante” chegam à Copa do Mundo, afirmando que o Marrocos agora é visto de forma diferente, após a conquista histórica alcançada na edição de 2022, quando chegou às semifinais.

Wahbi disse, em declarações à imprensa divulgadas pelo site marroquino “Al-Batalha”: “Não gosto muito de ser visto como uma surpresa... Lembro-me de todos os jogos (na Copa do Mundo de 2022)... O objetivo continua o mesmo, a diferença é que as expectativas eram diferentes”.

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O técnico do Marrocos destacou que a seleção agora precisa assumir a responsabilidade e estar à altura das expectativas, aproveitando a experiência adquirida durante sua participação marcante na última edição do torneio.

Wahbi acrescentou: “Hoje, não somos uma surpresa. Agora temos que assumir a responsabilidade dentro de campo, e é claro que a experiência de 2022 também nos deu força e coragem para aceitar o fato de que somos jogadores de ponta e que somos capazes de realizar grandes feitos”.

Ele enfatizou que o nível de ambição dentro da seleção marroquina é extremamente alto, já que a equipe acredita em sua capacidade de competir nos mais altos níveis.

Ele disse: “Nosso sonho é ganhar a Copa do Mundo. Se você jogar com o coração e der tudo de si na partida, tudo se torna possível”.

O Marrocos estreará na Copa do Mundo de 2026 enfrentando o Brasil, amanhã à noite, domingo, horário da costa leste dos Estados Unidos, no Grupo C, que também conta com o Haiti e a Escócia.