Wahbi define o quarteto de titulares do Atlas Negro para a Copa do Mundo de 2026

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, definiu a composição do meio-campo dos Atlas Negros antes da esperada participação na Copa do Mundo de 2026, programada para junho próximo nos Estados Unidos, no México e no Canadá, após uma avaliação abrangente do desempenho dos jogadores nas duas últimas partidas amistosas contra o Equador e o Paraguai.

Wahbi assumiu o comando da seleção marroquina no lugar do técnico Walid Regragui, que encerrou sua missão após a última Copa Africana das Nações, dando início a uma nova fase marcada pela renovação do elenco e pela consolidação do equilíbrio tático nas diferentes linhas.

Leia também: Pérez explode após derrota do Mallorca... Mensagem inflamada agita o vestiário do Real Madrid



O novo técnico disputou seus dois primeiros amistosos contra o Equador e o Paraguai, onde se concentrou em avaliar o desempenho dos meio-campistas defensivos antes de definir sua lista final para a Copa do Mundo.

De acordo com o que revelou o site marroquino “Sport 7”, Wahbi definiu o quarteto de meio-campistas com o qual contará no torneio mundial.

Trata-se de Naïl El Aïnaoui, Samir El Mrabet, Rabie Harimati e Sofiane Amrabat, que substituirão dois jogadores na lista final.

As mesmas fontes esclareceram que Wahbi está totalmente convencido do nível de Naïl El Aïnaoui, que se impôs como titular indiscutível graças à sua excelente preparação física e à sua capacidade de ligar as linhas, além de El Mrabet, que apresentou um desempenho equilibrado nos dois amistosos.

Leia também: “Comportamento antiético”… Hakimi manobra contra o Paris com a carta de Madrid



Harimati também conquistou a confiança da comissão técnica graças à sua disciplina tática, enquanto se espera que Sofiane Amrabat seja a grande aquisição, com sua experiência internacional e capacidade de liderar o meio-campo em jogos importantes.

Wahbi convocará quatro jogadores para posições diferentes entre os números 6 e 8, a fim de diversificar as opções táticas durante as partidas da Copa do Mundo; espera-se que El Ainaoui e Amrabat disputem a posição de volante defensivo, enquanto El Mrabet e Harimati oferecerão soluções adicionais nas funções mais avançadas do meio-campo.

Essa estabilidade surge em um momento em que Wahbi busca construir um equilíbrio entre experiência e ambição dentro do grupo, em preparação para uma forte disputa no Grupo F da Copa do Mundo, que inclui, além do Marrocos, França, Japão e Canadá.

Leia também: Diaz em destaque: Arbeloa descarrega sua raiva no trio do Real... e a punição é imediata



A seleção marroquina iniciará sua trajetória no torneio enfrentando o Japão no dia 14 de junho, na cidade canadense de Vancouver, antes de enfrentar a França no dia 20 de junho, em Dallas, nos Estados Unidos, encerrando a fase de grupos contra o Canadá no dia 26 de junho, em Montreal.