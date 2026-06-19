Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, anunciou a escalação de sua equipe, que se prepara para enfrentar a Escócia daqui a pouco no Estádio Gillette, na segunda rodada da Copa do Mundo.
O Marrocos estreou-se no torneio com um empate emocionante contra a seleção brasileira por 1 a 1, enquanto a Escócia conquistou a vitória em sua primeira partida contra o Haiti por 1 a 0.
Wahbi optou por manter a mesma escalação que enfrentou o Brasil, sem fazer nenhuma alteração, para este segundo confronto entre as duas seleções, depois que os Leões do Atlas venceram por 3 a 0 no único jogo entre elas na Copa do Mundo da França de 1998.
A seguir, a escalação do Marrocos:
Goleiro: Yassine Bounou
Defesa: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Issa Diop, Shadi Riad
Meio-campo: Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi, Ismail Saibari, Bilal El Khannous, Nael El Ainaoui
Ataque: Ibrahim Díaz
Além disso, Stephen Clarke, técnico da Escócia, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou da seguinte forma:
Goleiro: Angus John
Defesa: Andy Robertson, Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry, Nathan Patterson
Meio-campo: Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson
Ataque: Shee Adams