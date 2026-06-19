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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Wahbi anuncia a escalação do Marrocos para o confronto contra a Escócia

Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo
Scotland
Marrocos
EUA

Díaz lidera o Marrocos contra a Escócia

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, anunciou a escalação de sua equipe, que se prepara para enfrentar a Escócia daqui a pouco no Estádio Gillette, na segunda rodada da Copa do Mundo.

O Marrocos estreou-se no torneio com um empate emocionante contra a seleção brasileira por 1 a 1, enquanto a Escócia conquistou a vitória em sua primeira partida contra o Haiti por 1 a 0.

Wahbi optou por manter a mesma escalação que enfrentou o Brasil, sem fazer nenhuma alteração, para este segundo confronto entre as duas seleções, depois que os Leões do Atlas venceram por 3 a 0 no único jogo entre elas na Copa do Mundo da França de 1998.

A seguir, a escalação do Marrocos:

Goleiro: Yassine Bounou

Copa do Mundo
Escócia crest
Escócia
SCO
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Defesa: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Issa Diop, Shadi Riad

Meio-campo: Ayub Bouadi, Ezzedine Ounahi, Ismail Saibari, Bilal El Khannous, Nael El Ainaoui

Ataque: Ibrahim Díaz

Além disso, Stephen Clarke, técnico da Escócia, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou da seguinte forma:

Goleiro: Angus John

Defesa: Andy Robertson, Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry, Nathan Patterson

Meio-campo: Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson

Ataque: Shee Adams

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