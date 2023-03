Volta Redonda x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Carioca

Semifinal do Cariocão será disputada neste domingo (12), no Estádio Raulino de Oliveira; veja como acompanhar na TV e na internet

Volta Redonda e Fluminense se eçonfrentam no início da noite deste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, e na Band Sports, na TV fechada.

Campeão da Taça Guanabara e em busca do bicampeonato carioca, o Fluminense entra em campo com a vantagem do empate para o duelo da volta, que ainda não tem data confirmada pela FERJ. O Tricolor terminou a primeira fase na liderança, com 25 pontos (oito vitórias, um empate e duas derrotas).

Do outro lado, o Volta Redonda terminou em quarto, com 20 pontos. A equipe chega embalada com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, e conta com Lelê, artilheiro do Cariocão 2023, com 12 gols marcados.

Em 71 jogos disputados, o Fluminense registra 47 vitórias, contra 14 do Volta Redonda, além de 10 empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Cariocão 2023, o Voltaço venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Vinicius; Alix Vinicius, Iury e Ricardo Sena; Sandro Silva, Eduardo, Bruno Barra e Luizinho; Paulino, Pedro Ferreira e Lelê.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Manoel, Jorge e Gustavo Apis seguem como desfalques.

Quando é?