Volta Redonda x Botafogo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), pela segunda rodada do Estadual; veja como acompanhar na internet

Volta Redonda e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro.

Depois de estrear com derrota para o Audax-Rio por 1 a 0, o Botafogo busca a recuperação e a primeira vitória no Cariocão, enquanto o Volta Redonda empatou com o Nova Iguaçu sem gols.

O confronto marcará a estreia do time principal na temporada sob o comando de Luís Castro. Na última semana, o Alvinegro entrou em campo com time alternativo comandado por Lúcio Flávio.

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 36 vitórias, contra oito do Volta Redonda, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Carioca de 2022, o Alvinegro goleou por 5 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Lucas Piazon, Tiquinho Soares e Victor Sá.

Escalação do provável Volta Redonda: Jefferson; Wellington Silva, Alix Vinicius, Sandro, Gilson, Bruno Barra, Dudu, Luciano Naninho, Berguinho, Lelê e Luizinho.

Desfalques

Botafogo

Não há desfalques confirmados.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?