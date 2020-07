Volta de Neymar ao Barcelona é "pouco provável", diz Bartomeu

Para o presidente do Barcelona, a crise econômica dos clubes europeus impede uma negociação tão grandiosa assim

O presidente do , Josep Maria Bartomeu, descartou as possibilidades do Barcelona contratar Neymar. O brasileiro é especulado no Camp Nou desde que trocou o Barça pelo , mas diante da pandemia do coronavírus, Bartomeu acha improvável a tão sonhada volta do trio MSN.

"Tal operação é improvável porque a situação de todos os clubes da Europa é muito difícil", disse ele à rádio RAC 1. Bartomeu tentou contratar o atacante no início da atual temporada, apesar da polêmica saída de Neymar do clube, mas não teve sucesso.

Neste momento, o camisa 10 do PSG não parece estar focado em uma possível transferência. O clube parisiense está focado na Liga dos Campeões, embora tenha finais nacionais para disputar antes do torneio europeu. Thomas Tuchel, treinador do , garante que o brasileiro está com a cabeça boa.

Mesmo com a crise dos clubes de futebol, o jornal As afirma que há um "acordo secreto" entre Neymar e PSG para facilitar sua saída caso o Barcelona demonstre interesse em recontratá-lo.

O presidente culé também comentou sobre as novas contratações do Barcelona, em especial Miralem Pjanic, bósnio que se junta à equipe na próxima temporada. "Pjanic é um jogador que queriamos assinar há muito tempo, era muito procurado e havia um jogador do Barça que queria a Juve. Mas é uma situação excepcional."

"Não é para equilibrar as finanças, porque teríamos vendido a outros jogadores pelos quais tínhamos ofertas. Arthur é um jogador que é altamente valorizado", completou Bartomeu.

Sobre o elenco do Barcelona estar envelhecido com jogadores com mais de 30 anos como Busquets, Piqué, Súarez e Messi, Bartomeu diz que estes jogadores ainda tem grande objetivos no clube e exalta a mescla com jovens jogadores. "Eu gosto desta mescla. Também já contratamos Trincão e Pedri, que estão bem em suas equipes."