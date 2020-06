Champions é 'questão de honra' para Neymar: homenagem a Thiago Silva e venda 'facilitada'

Ainda de olho numa transferência, craque brasileiro está determinado a conquistar o título europeu pela segunda vez

Depois de quase dois meses e meio no , por causa da pandemia mundial do novo coronavírus e também do cancelamento da liga francesa, Neymar voltou a treinar no PSG no início desta semana e, em conversas com os companheiros mais próximos, ressaltou que vencer a atual edição da Liga dos Campões é uma espécie de "questão de honra".

Após um começo de trajetória de muitos altos e baixos na , visto algumas lesões e problemas nos bastidores com a diretoria, o craque brasileiro vê-se hoje, na terceira temporada com a camisa 10 do time parisiense, no auge técnico e físico desde que deixou o , em 2017. Por isso, sente que está mais perto de conquistar o tão sonhado título europeu.

Além da ambição a nível individual, erguer o trófeu da Champions, sabe a Goal, é uma forma de Neymar dignificar todo o percurso do "irmão mais velho" e compatriota Thiago Silva, cujo contrato não vai ser renovado, o que, aliás, causou insatisfação dentro do vestiário. Capitão da equipe, o zagueiro de 35 anos é o mais antigo nome do grupo, tendo sido contratado em 2012.

Aos 28 anos, o brasileiro entende ainda que vencer pela segunda vez a maior competição de clubes do Velho Continente, o que seria algo inédito na história do , é um passo importante para, enfim, ser vendido. Recorde-se que em 2018, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, chegou a prometer que facilitaria a transferência do ex-santista logo após uma eventual conquista europeia.

Comprado por 222 milhões de euros, até hoje a mais cara contratação de todos os tempos, Neymar tem contrato com os franceses até junho de 2022. Internamente, o valor atual do jogador, que nunca escondeu o desejo de voltar a jogar na , seja novamente no Barcelona ou no , gira entre 150 e 180 milhões de euros.

Bicampeonato europeu em jogo

Campeão europeu com o Barcelona em 2014/15, Neymar aguarda ansioso a definição dos jogos das quartas da Liga dos Campeões, que vão ser disputados numa "final a 8" em Lisboa. O PSG, vale lembrar, eliminou o nas oitavas. Neste momento, , e também já estão garantidos na reta final em . de Munique x , x , x Real Madrid e Barcelona x ainda duelam pelas quatro vagas restantes.