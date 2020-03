"Estou com muita vontade de jogar com Messi": o sonho real de Trincão, reforço do Barcelona

O atacante português vive a expectativa de vestir a camisa do Barça desde a janela de transferências de janeiro, quando fechou contrato com o clube

Francisco Trincão se tornou a mais nova contratação do . Na última janela de transferências, em janeiro, o jogador do Braga, de , acertou com o clube catalão por cerca de 31 milhões de euros (R$ 170 milhões).

Em entrevista do Mundo Deportivo, o português de apenas 20 anos não escondeu sua ansiedade de oficialmente se tornar jogador do Barcelona e jogar com Leo Messi. "Eu quero muito conhecê-lo e jogar com ele", afirmou Trincão. "Quando o acordo foi fechado foi como um sonho para mim".

Estes meses que antecedem a ida do português para a Catalunha tem servido para ele se preparar. E ele tem recebido a ajuda de um ex-jogador do clube, Abel Ruiz, que fez o caminho contrário de Trincão e saiu do Barça para jogar no Braga.

A relação de Ruiz e Trincão tem sido tão boa que eles até estão passando juntos a quarentena por conta do coronavírus. "Abel fala muito bem de tudo o que me espera. Dos jogadores, da cidade, de tudo", disse o português.

Ruiz, por sua parte, conta explica essa relação com o novo jogador do Barcelona: "A gente se dá muito bem, ele é um cara muito legal. Tem muita personalidade, é um bom jogador e com certeza ele jogará muito bem no Barcelona".

O ex-Barça também contou o que ele vê de seu companheiro para aqueles que não o conhecem: "Tem muitíssima qualidade. Ele pode jogar em qualquer lado, direita ou esquerda, e ele tem um bom chute... Ele é muito completo. Está mais do que preparado".

Ruiz ainda contou quais as dicas que ele fala para Trincão: "Tirando as dicas sobre o clubes, dou muitos conselhos de temais pessoais. Onde morar, recomandações sobre a cidade, etc".

Por fim, ele ainda relacionou o português ao craque do Barcelona: "Ele lembra um pouco Messi, mas não se pode comparar nada com Leo. É o típico canhoto que que tem uma boa arrancanda, que é habilidoso. Se ele joga pela direita, ele entra e ataca. Na esquerda, ele vai pra cima e marca muitos gols".