São Paulo terá desfalque de Pato, mas depende menos dos gols de seu atacante no pós-Copa América

Pato está com edema na coxa e fica fora pelo terceiro jogo consecutivo

No próximo domingo, o terá um importante duelo, contra o , em São Januário, e busca no confronto melhorar ainda mais sua situação na tabela. O Tricolor atualmente é o quarto colocado, com 30 pontos, apenas dois de diferença para o , líder. Para a partida, a equipe não poderá contar com Alexandre Pato, mas isso não é mais um grande problema.

Antes da , a equipe comandada por Cuca tinha uma certa “dependência” do atacante e seu estilo dentro da área. O atleta alcançou a marca de cinco gols no Brasileirão, ainda longe da artilharia do torneio nacional, no entanto, um avante diferente em campo.

Porém, o crescimento do São Paulo mostra que Alexandre Pato não é o centro das atenções. Nos últimos jogos, por exemplo, as estreias de Daniel Alves e Juanfran ofuscaram a ausência do atacante. Além disso, o coletivo montado por Cuca passou a funcionar melhor e toda a equipe cresceu.

A equipe paulista venceu os cinco últimos jogos do torneio nacional, triunfos que elevaram o Tricolor da décima colocação para a quarta. A entrada no G4 ocorreu após vitória sobre o -PR, no último fim de semana.

Para se ter uma ideia, o crescimento do São Paulo após a Copa América só não é superior ao do líder do Campeonato Brasileiro, o Santos. De resto, todas as equipes que estão entre os primeiros colocados não tiveram rendimento tão bom. Vale considerar, inclusive, o que no mesmo período acumulou apenas cinco pontos.