Você prefere perder para a Argélia?.. Resposta categórica do técnico da Áustria

O técnico da Áustria, Ralf Rangnick, rejeitou as especulações de que sua equipe estaria buscando uma derrota diante da Argélia, na partida da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a fim de evitar um confronto com a Espanha, atual campeã europeia, nas oitavas de final.

A partida despertou grande interesse depois que os cálculos do torneio indicaram que o segundo colocado do Grupo 10 enfrentaria a Espanha, enquanto o terceiro colocado poderia enfrentar um adversário menos difícil.

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Rangnick se apressou em pôr fim à polêmica quando questionado se sua seleção preferiria perder para a Argélia, respondendo laconicamente: “Não, com certeza não. Próxima pergunta”.

E quando lhe perguntaram sobre a comparação da situação atual com o que ficou conhecido como o “escândalo de Gijón” na Copa do Mundo de 1982, ele disse, em declarações divulgadas pela agência “Reuters”: “Quando aquele jogo aconteceu, nenhum dos jogadores da minha equipe havia nascido ainda, e eu tinha 24 anos na época”.

E acrescentou: “Já se passou muito tempo desde aquele incidente, e ele não tem absolutamente nada a ver com a partida que será disputada amanhã”.

“Não me interessa”

Por sua vez, Konrad Laimer, meio-campista da seleção austríaca, afirmou que o foco de sua equipe está totalmente voltado para a vitória contra a Argélia, sem levar em conta quaisquer especulações sobre o possível adversário na próxima fase.

O craque do Bayern de Munique disse: “Sinceramente, isso não me importa. Vamos entrar em campo e queremos vencer a partida. Queremos passar da fase de grupos e, depois disso, não sabemos se a Espanha será o adversário ou não”.

Ele acrescentou: “Veremos amanhã, após a partida, qual seleção enfrentaremos, mas, no fim das contas, queremos nos concentrar em nós mesmos. Queremos vencer a partida. Queremos passar da fase de grupos e, depois disso, não me importa quem vamos enfrentar”.

Atualmente, a Áustria ocupa o segundo lugar do Grupo 10, com 3 pontos, à frente da Argélia, terceira colocada, por diferença de gols, enquanto a Argentina já garantiu a liderança e a Jordânia foi oficialmente eliminada da competição.