Eterna promessa? Odegaard é decisivo contra o Barcelona e manda recado ao Real Madrid

O jogador mostrou que está pronto para jogar no clube madrilenho quando seu empréstimo acabar

Imparável na corrida, inteligente com a bola e mágico para produzir, Martin Odegaard jogou muito no empate contra o Barcelona, por 2x2. O meia de 20 anos provou que está pronto para jogar no , quando o empréstimo ao acabar.

Mesmo jovem, ele foi incentivado a assumir a liderança durante o jogo e acabou sendo uma das grandes figuras do jogo, além de quase ter marcado um golaço. Ele exibiu um imenso repertório de jogadas que seriam muito bem vindas com a camisa branca do Real.

Demonstrar suas habilidades justamente contra o , grande rival dos madrilenhos, é a maneira ideal de conquistar os torcedores merengues que ainda desconfiavam dele.

Ele também esteve entre os assuntos mais comentados na internet graças a sua boa atuação. Até o técnico do Barça elogiou o norueguês: "Você vê o tipo de jogador que ele é, se coloca bem, encara o adversário, vira rapidamente, tem saída, passe e marca gols. Ele é um grande jogador", disse.