Real Madrid usa Odegaard como exemplo para Reinier

Meia tem boas chances de ser emprestado ao Real Sociedad, onde o norueguês fez o Santiago Bernabéu o aplaudir

Inesperadamente, o norueguês Martin Odegaard acabou se tornando um dos "cases" de sucesso da nova estratégia do . Contratado com 15 anos, rodou emprestado por vários times, conseguiu se destacar no Vitesse, da , está brilhando na e deve voltar ao clube merengue para brigar por posição

Reinier, contratado junto ao no começo deste ano, deve ter o mesmo destino: o meia deverá ser emprestado pelo Real Madrid ao time do País Basco, segunda o Marca. Lá, terá toda a tranquilidade do mundo para se desenvolver como grande jogador que pode vir a ser.

Mesmo que Odegaard tenha ido bem no Vitesse, foi na Real Sociedad que o norueguês conseguiu se afirmar de fato como jogador para atuar nas grandes ligas europeias. Descartado e dado como fracasso com menos de 20 anos, o meia central precisou de tempo para amadurecer até se transformar em um dos principais jogadores de sua posição na .

O brasileiro conseguiu adquirir um status, na época de sua contratação, de grande promessa, e já era esperado entre os profissionais. Mesmo assim, tudo indica que Reinier terá que completar um processo de "estágio" no lugar onde Odegaard calou a boca do Santiago Bernabéu e voltou para os planos do Real Madrid.

Cabe lembrar que o norueguês era visto como um dos grande fracasso da história do time. Carlo Ancelotti, ex-treinador do clube, havia dito que a transferência do norueguês tinha sido apenas por marketing. O AS, um dos principais jornais da cidade, chegou a se recusar dar notas para o jogador após partidas do Castilla, dizendo que ele não fazia nenhuma diferença dentro de campo.

Assim, quando Odegaard, com a camisa da Real Sociedad, marcou um dos gols que eliminou o Real Madrid da Copa do Rei e foi substituído, ele foi aplaudido pela torcida, a mesma que o descartou, em pleno Santiago Bernabéu. Junto da dupla Alexander Izak e Mikel Oyarzabel, formou um trio empolgante, com alta margem de evolução.

O norueguês, no entanto, deve retornar ao clube merengue. Aí que entra o espaço de Reinier. Mesmo jogando em posições diferentes, tudo parece propício para que o brasileiro assuma a função de Odegaard na Real Sociedad, no esquema de Imanol Alguacil. Tudo para que um dia retorne ao clube merengue e assuma uma posição de destaque.

Ainda é especulação: Reinier não está confirmado na Real Sociedad. Mas qual seria um lugar melhor para o garoto, do que sucedendo o jovem que provou que está na hora do Real Madrid abrir suas portas para o futuro?