Vlahovic arrisca seu futuro para se transferir ao Barcelona

Dusan Vlahovic, atacante da seleção sérvia, segue adotando uma estratégia arriscada para se transferir ao Barcelona nesta janela de verão.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Vlahovic e seu entorno acompanham com cautela os movimentos do clube catalão no mercado, convencidos de que terão condições de assinar com o Barcelona ao fim das negociações.

A publicação apontou que Vlahovic tem, há cerca de um mês, uma proposta financeira robusta do Besiktas para contar com seus serviços. O clube turco lhe oferece mais de cinco milhões de euros como bônus de assinatura, além de um salário anual de oito milhões de euros líquidos por cada uma das duas temporadas de contrato, uma proposta que nenhum outro clube consegue igualar do ponto de vista econômico.

O jornal esclareceu que Vlahovic pediu um prazo razoável para responder, antes de receber um ultimato do Besiktas, mas o artilheiro sérvio solicitou mais tempo.

A negociação não foi encerrada até o momento porque o treinador italiano do Besiktas, Vincenzo Italiano, pediu calma e paciência à diretoria de seu clube, já que ele treinou Vlahovic durante seus melhores períodos na Fiorentina e está totalmente convencido de que o jogador fará a diferença em seu elenco.

Os representantes de Vlahovic ofereceram os serviços do jogador ao Barcelona no início do mercado de transferências, mas o clube catalão deixou claro de forma categórica que ele não era uma prioridade, e suas exigências financeiras também não foram aceitas, já que ele pediu um bônus de assinatura no valor de 10 milhões de euros e um salário anual líquido de 8 milhões de euros.

A opção estava completamente descartada porque a direção esportiva e o treinador Hansi Flick dão sempre prioridade ao atacante argentino Julián Álvarez e lutarão para contratá-lo.

Vlahovic recuou em suas exigências financeiras anteriores com o passar do tempo e após sua separação definitiva da Juventus, reduzindo suas condições em favor do Barcelona para se adequarem ao teto salarial do clube catalão.

Apesar disso, o atacante sérvio precisa esperar, pois seu nome ainda está sobre a mesa sem que o clube catalão tenha dado qualquer passo adiante, em meio a dúvidas sobre se a diretoria do Barcelona avançará nessa direção, especialmente porque enxergam nele um atacante de alta qualidade, mas seus recentes problemas físicos e seu estilo de jogo geram muitas dúvidas.

Vlahovic segue se agarrando à esperança apesar do risco de sua estratégia, já que o Besiktas pode decidir retirar sua proposta e deixar o jogador sem destino, uma vez que a diretoria turca lhe concedeu prazo até 10 de agosto, e ele arrisca no momento aguardar a definição de seu futuro.