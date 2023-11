Vitória x Sport: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Campeão e garantido na primeira divisão, o Vitória recebe o Sport na tarde deste sábado (18), a partir das 17h (de Brasília), no Barradão, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Já reconhecidamente vencedor da Série B e com vaga certa na Série A, o Vitória, com 69 pontos, entra em campo para se despedir de sua torcida na temporada com um novo triunfo. O Rubro-Negro deve ter estádio lotado para comemorar o acesso junto aos torcedores.

Do outro lado, o Sport vem de um empate e é o quinto colocado, com 60 pontos. O time pernambucano sabe que precisa ganhar para ir para a última rodada ainda com chances de alcançar o G-4.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Matheuzinho, Matheus Trindade, Dudu, Giovanni Augusto, Iury Castilho, Léo Gamalho e Osvaldo.

Sport: Jordan, Rosales, Rafael Thyere, Chico, Felipinho, Fábio Matheus, Fabinho, Felipe, Jorginho, Edinho e Diego Souza.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?