Vitória x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vitória e São Paulo se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Vitória abre o Z-4, com 42 pontos não depende apenas de si para seguir na Série A. Além dos três pontos, o time baiano precisa torcer por tropeços de Fortaleza ou Ceará, e derrota do Santos. Em 37 jogos, acumula 10 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Aproveitamento de 37%.

Por outro lado, o São Paulo ocupa a oitava posição, com 51 pontos, vem de vitória sobre o Internacional por 3 a 0 e ainda sonha com uuma vaga na pré-Libertadores. Para ficar em oitavo lugar, o Tricolor Paulista precisa de apenas um empate, mas terá de torcer para que o título da Copa do Brasil fique entre Cruzeiro e Fluminense.

Vitória: Thiago Couto, Lucas Halter (Neris), Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Erick, Aitor e Renato Kayzer.

São Paulo: Rafael, Rafael Tolói, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Alisson (Pablo Maia), Marcos Antônio e Ferreira; Luciano e Tapia.

Desfalques

Vitória

Dudu, Edu, Alexandre Fintelman, Jamerson, Rúben Ismael e Lucas Arcanjo estão machucados.

São Paulo

Alan Franco, Oscar, Lucas Moura, Enzo Díaz, Luan, Wendell, Calleri, Ryan Francisco e André Silva estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 7 de dezembro de 2025

domingo, 7 de dezembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

