Vitória x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do 11º jogo de Neymar no Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (25), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Santos se enfrentam neste domingo (25), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota para o Bahia por 2 a 1, o Vitória busca a recuperação no Brasileirão. Na briga para se afastar da zona do rebaixamento, o Rubro-Negro soma nove pontos e acumula duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

Por outro lado, o Santos chega pressionado após ser eliminado na Copa do Brasil nos pênaltis pelo CRB, por 5 a 4. No Brasileirão, o Peixe não vence há cinco jogos, acumulando quatro derrotas e um empate. Na zona de rebaixamento, a equipe conquistou apenas cinco pontos em 27 disputados.

Mais artigos abaixo

Para o confronto, o técnico Cleber Machado poderá escalar Neymar como titular. O camisa 10 retornou no meio da semana, mas entrou apenas aos 20 minutos do segundo tempo.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Matheuzinho; Wellington Rato, Renato Kayzer e Osvaldo.

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Rincón, Zé Rafael, Rollheiser, Neymar e Guilherme; Tiquinho Soares.

Desfalques

Vitória

Willian Oliveira, Fabri e Bruno Xavier estão em transição física. Já Pepê foi expulso no Ba-Vi e está suspenso.

Santos

Zé Ivaldo e Escobar vão cumprir suspensão, enquanto Soteldo, João Schmidt, Gil , Diego Pituca e Aderlan estão machucados.

Quando é?