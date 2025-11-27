+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Vitória x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (29), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Mirassol se enfrentam neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na luta contra o rebaixamento, o Vitória é atualmente o primeiro time fora do Z-4. Em 16º lugar, com 39 pontos, o Rubro-Negro baiano tem um ponto a mais que o Santos, que aparece na 17ª posição e ainda depende apenas de si para evitar a queda à Série B. Após enfrentar o Mirassol, o Vitória terá pela frente RB Bragantino e São Paulo nas rodadas finais.

Por outro lado, o Mirassol vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Ceará e está muito próximo de garantir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026. Para isso, basta ao Leão Caipira vencer. 

Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Edu, Camutanga, Lucas Halter e Ramon, Erick, Willian Oliveira, Gabriel Baralhas e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; José Aldo (N.Moura), Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

Desfalques

Vitória

Lucas Arcanjo, Claudinho, Janderson e Rúben Ismael estão fora.

Mirassol

Jemmes cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: sábado, 29 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

VIT

Outros

MIR

1

2

Empates

1

3

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/4
Ambos os times marcam
2/4

Classificação

