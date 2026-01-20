Vitória x Juazeirense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Baiano 2026

Vitória e Juazeirense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h15 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela quarta rodada do Campeonato Baiano 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia e da TV Green (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Vitória ainda não conseguiu vencer no Baianão em 2026. Nas três primeiras rodadas, o clube somou apenas empates e tem três pontos, o que coloca o time em uma colocação ruim na tabela. Além disso, o Leão disputou essas partidas com um elenco alternativo, poupando seus principais jogadores. A expectativa para o jogo contra a Juazeirense é que a equipe possa entrar em campo com o time principal pela primeira vez na temporada.

Já o Juazeirense vem de vitória na terceira rodada e conseguiu sair da lanterna, alcançando o G-4 no início do campeonato com quatro pontos. Esse resultado positivo dá ao time interiorano um pouco mais de tranquilidade e confiança, e a equipe chega ao jogo de amanhã com a chance de consolidar sua posição entre os primeiros colocados.

Dadas essas informações, a partida promete ser muito disputada, com o Vitória - talvez usando seus titulares - buscando seus primeiros três pontos, enquanto o Juazeirense busca mais um bom resultado para se manter bem na tabela.

Vitória: Sem escalação definida.

Juazeirense: Sem escalação definida.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

quarta-feira, 21 de janeiro de 2026 Horário: 19h15 (de Brasília)

19h15 (de Brasília) Local: Barradão - Salvador, BA

Como assistir de qualquer lugar com VPN

