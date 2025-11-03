Vitória x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vitória e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Vitória busca a recuperação. Na luta contra o rebaixamento, o Rubro-Negro ocupa a 17ª posição, com 31 pontos, dois a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 31 jogos, soma sete vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Aproveitamento de 33%.

Por outro lado, o Internacional, em 15º lugar, com 36 pontos, vem de derrotas para o Bahia e Fluminense por 1 a 0, além de empate sem gols com o Atlético-MG nos três últimos jogos disputados.

"Para nós quarta-feira é uma final. Vamos nos preparar, demos muita confiança ao time, vamos tentar recuperar, fazer o melhor e colocar um time bem agressivo, bem competitivo, como foi hoje", afirmou o auxiliar Emiliano Díaz.

Vitória: Thiago Couto; Paulo Roberto, Neris, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira (Ronald) e Dudu; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Internacional: Ivan; Vitão, Victor Gabriel e Juninho; Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick, Vitinho e Carbonero (Ricardo Mathias).

Desfalques

Vitória

Zé Marcos está suspenso, enquanto Lucas Arcanjo, Alexandre Fintelman, Claudinho, Fabri, Gabriel Baralhas, Jamerson, Raúl Cáceres e Rúben Ismael seguem no departamento médico.

Internacional

Rafael Borré e Gabriel Mercado vão cumprir suspensão, enquanto Rochet, Alan Rodríguez e Braian Aguirre estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 05 de novembro de 2025

quarta-feira, 05 de novembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 44 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 18 vitórias, contra 15 do Vitórias, além de 11 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Colorado venceu por 1 a 0.

Classificação

