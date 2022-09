Vitória Guimarães x Benfica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Português

Partida será disputada neste sábado (1), pela oitava rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Para manter a liderança, o Benfica visita o neste sábado (1), às 16h30 (de Brasília), no Dom Afonso, pela oitava rodada do Campeonato Português. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN 2, na TV fechada, e no Star+, streaming.

Com sete vitórias em sete jogos, o Benfica, atual líder da competição, quer manter sua posição, continuar somando pontos na tabela e manter sua invencibilidade. Para isso, os comandados de Roger Schmidt terão forma máxima para o duelo.

Querendo estragar os planos do Benfica, o Vitória Guimarães quer encostar no pelotão de cima da competição após conseguir um empate heroico no último jogo.

Em 178 jogos disputados entre as equipes, o Benfica soma 124 vitórias, contra 24 do Vitória, além de 29 empates.

Escalações:

Escalação do provável VITÓRIA GUIMARÃES: Varela; Amaro, Bamba, Villanueva; Carlos, André, Silva, Sá; Nélson, Lameiras e Anderson.

Escalação do provável BENFICA: Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Fernández, Rafa Silva; João Mario, David Neres e Gonçalo Ramos.

Desfalques

Vitória Guimarães

Miguel Maga, André Silva e Tomás Handel, machucados, são desfalques certos.

Benfica

João Victor e Lucas Veríssimo machucados, estão fora.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Dom Afonso Henriques – Guimarães, POR

• Arbitragem: RUI MANUEL GOMES DA COSTA (árbitro)