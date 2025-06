Vitória x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta contra o rebaixamento, o Vitória volta a campo após o empate sem gols com o Corinthians, antes da paralisação do Brasileirão por conta da Data Fifa. Atualmente, o Rubro-Negro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos e um aproveitamento de 30%.

Do outro lado, o Cruzeiro segue firme na briga pela liderança do campeonato. Com 24 pontos, a Raposa ocupa a vice-liderança e está a apenas um ponto do líder Flamengo. Em caso de vitória, o time mineiro pode assumir a ponta da tabela, já que o Rubro-Negro não atuará nesta rodada devido à disputa do Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Jamerson, Edu, Zé Marcos; Gabriel Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Erick, Lucas Braga, Renato Kayzer.

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo, Matheus Pereira, Wanderson, Kaio Jorge (Gabigol).

Desfalques

Vitória

Cáceres está lesionado, enquanto Osvaldo está em transição física.

Cruzeiro

Janderson, João Marcelo e Matheus Henrique seguem machucados, enquanto Christian cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de junho de 2025 Horário: 19h (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Últimos jogos

Confronto direto

Em 53 confrontos entre as equipes, o Cruzeiro acumula 32 vitórias, contra 10 do Vitória, além de 11 empates. No último encontro, válido pelo returno do Brasileirão de 2024, os times ficaram no empate por 2 a 2.

