Brasileirão
team-logoVitória
team-logoCorinthians
Mounique Vilela

Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (25), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Corinthians se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

O time baiano ocupa a 17ª posição, com 31 pontos, a mesma pontuação do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Em 29 jogos, o Tricolor acumula sete vitórias, 10 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 35%.

Do outro lado, o Corinthians também chega motivado após vencer o Atlético-MG por 1 a 0. Na 11ª colocação, com 36 pontos, o Timão está a 10 pontos do Botafogo, equipe que fecha o G-6. Em 29 partidas, soma nove vitórias, nove empates e 11 derrotas.

Vitória: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Zé Marcos, Lucas Halter, Ramon e Edu; Baralhas, Camutanga e Matheusinho (Erick); Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Corinthians: Felipe Longo; Félix Torres (Charles ou Hugo Farias), Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Memphis Depay e Yuri Alberto.

Escalações de Vitória x Corinthians

VitóriaHome team crest

5-4-1

Formação

3-4-1-2

Home team crestCOR
1
Lucas Arcanjo
5
L. Halter
4
Camutanga
3
Ze Marcos
50
Paulo
13
Ramon
29
Willian
17
A. Cantalapiedra
33
Erick
8
Ronald
79
R. Kayzer
40
Felipe Longo
47
Tchoca
13
Gustavo Henrique
14
Raniele
19
A. Carrillo
70
J. Martinez
8
R. Garro
27
B. Bidon
21
Bidu
9
Yuri Alberto
10
M. Depay

3-4-1-2

CORAway team crest

VIT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Ventura

COR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Junior

Desfalques

Vitória

Raúl Cáceres está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Corinthians

Matheuzinho cumprirá suspensão, enquanto Hugo Souza e Vitinho estão machucados.

Quando é?

  • Data: sábado, 25 de outubro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Barradão - Salvador, BA 

Retrospecto recente

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 46 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 26 vitórias, contra seis do Vitória, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

VIT

Outros

COR

0

3

Empates

2

Vitórias

5

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

