Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vitória e Corinthians se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

O time baiano ocupa a 17ª posição, com 31 pontos, a mesma pontuação do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Em 29 jogos, o Tricolor acumula sete vitórias, 10 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 35%.

Do outro lado, o Corinthians também chega motivado após vencer o Atlético-MG por 1 a 0. Na 11ª colocação, com 36 pontos, o Timão está a 10 pontos do Botafogo, equipe que fecha o G-6. Em 29 partidas, soma nove vitórias, nove empates e 11 derrotas.

Vitória: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto, Zé Marcos, Lucas Halter, Ramon e Edu; Baralhas, Camutanga e Matheusinho (Erick); Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Corinthians: Felipe Longo; Félix Torres (Charles ou Hugo Farias), Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Memphis Depay e Yuri Alberto.

Desfalques

Vitória

Raúl Cáceres está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Corinthians

Matheuzinho cumprirá suspensão, enquanto Hugo Souza e Vitinho estão machucados.

Quando é?

Data: sábado, 25 de outubro de 2025

sábado, 25 de outubro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 46 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 26 vitórias, contra seis do Vitória, além de 14 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

Classificação

