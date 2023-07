Vitória x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (24), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória recebe a Chapecoense na noite desta segunda-feira (24), a partir das 19h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Brigando pela liderança, com 34 pontos, o Vitória busca emplacar a terceira vitória consecutiva para defender a ponta da Série B. Para o confronto, o técnico Léo Condé terá o retorno de Rodrigo Andrade, recuperado de lesão na panturrilha.

Do outro lado, a Chapecoense, na zona de rebaixamento, com 18 pontos, vem de vitórias sobre o CRB e o Ituano.

"Vitória hoje tá liderando a Série B, fez um grande jogo contra o Sport, vem moralizado, provavelmente com o estádio cheio, é um cenário que todos gostariam de trabalhar. Esse é o jogo bom para o atleta jogar, comissão técnica também, todos gostam desse tipo de jogo", afirmou Dal Pozzo.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma quatro triunfos, enquanto a Chapecoense conquistou três, havendo também três empate. No último confronto válido pela Série B de 2020, as equipes empataram em 0 a 0.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Yan Souto, Camutanga e Wagner Leonardo; Railan, Gegê, Dudu e Felipe Vieira; Wellington Nem, Osvaldo e Mateus Gonçalves. Técnico: Léo Condé.

Chapecoense: Airton; Felipe Albuquerque, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano; Giovanni Pavani, Pablo Siles e Bruno Nazário; Maxwell, Alisson Farias e Kayke. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Desfalques

Vitória

Léo Gomes, Pablo Diogo, Matheus Trindade, Zeca e Marco Antônio estão fora do confronto.

Chapecoense

Cazonatti, expulso contra o Ituano, e Bruno Vinícius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques.

Quando é?