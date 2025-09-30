Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

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Notícias e prováveis escalações

Após três derrotas consecutivas, o Vitória volta a campo em busca da recuperação. Na zona do rebaixamento, com 22 pontos, o Rubro-Negro está a cinco ponto do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 25 jogos, acumula quatro vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Aproveitamento de 29%.

Por outro lado, o Ceará ocupa a parte intermediária da tabela, com 31 pontos conquistados. Nos últimos três jogos, o Vozão acumula empates com o Bahia por 1 a 1 Vasco por 2 a 2, além de vencer o São Paulo por 1 a 0.

Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald (Matheuzinho), Ramon, Erick, Renato Kayzer, Aitor Cantalapiedra.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo, Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique), Pedro Raul.

Desfalques

Vitória

Alexandre Fintelman, Fabri e Jamerson estão machucados.

Ceará

Dieguinho está suspenso.

Quando é?

Data: quinta-feira, 02 de outubro de 2025

quinta-feira, 02 de outubro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 42 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma 15 vitórias, contra 14 do Ceará, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Vozão venceu por 1 a 0.

Classificação

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