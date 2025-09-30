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Mounique Vilela

Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Brasileirão
Vitória x Ceará
Vitória
Ceará

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (02), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O embate entre Vitória e Ceará é sempre um jogo carregado de emoção e rivalidade no Brasileirão. Torcedores que buscam uma experiência enriquecida podem considerar explorar os melhores sites de apostas, que oferecem inúmeras opções para maximizar a diversão e o engajamento durante os 90 minutos dessa intensa partida.

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Notícias e prováveis escalações

Após três derrotas consecutivas, o Vitória volta a campo em busca da recuperação. Na zona do rebaixamento, com 22 pontos, o Rubro-Negro está a cinco ponto do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 25 jogos, acumula quatro vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Aproveitamento de 29%.

Por outro lado, o Ceará ocupa a parte intermediária da tabela, com 31 pontos conquistados. Nos últimos três jogos, o Vozão acumula empates com o Bahia por 1 a 1 Vasco por 2 a 2, além de vencer o São Paulo por 1 a 0.

Copa do Nordeste
Ceará crest
Ceará
CEA
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Copa do Nordeste
Vitória crest
Vitória
VIT
Juazeirense crest
Juazeirense
JUA

Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald (Matheuzinho), Ramon, Erick, Renato Kayzer, Aitor Cantalapiedra.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo, Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique), Pedro Raul.

Escalações de Vitória x Ceará

VitóriaHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCEA
1
Lucas Arcanjo
3
Ze Marcos
4
Camutanga
5
L. Halter
27
R. Caceres
44
G. Baralhas
33
E. Serafim
13
Ramon
17
A. Cantalapiedra
8
Ronald
79
R. Kayzer
94
Bruno
44
M. Victor
79
M. Bahia
70
F. Silva
23
W. Machado
26
Richardson
88
F. Sobral
27
A. Galeano
7
P. Henrique
97
Lourenco
9
P. Raul

4-2-3-1

CEAAway team crest

VIT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Ventura

CEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Conde

Desfalques

Vitória

Alexandre Fintelman, Fabri e Jamerson estão machucados.

Ceará

Dieguinho está suspenso.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 02 de outubro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/14
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 42 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma 15 vitórias, contra 14 do Ceará, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Vozão venceu por 1 a 0.

VIT

Outros

CEA

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Links úteis

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.