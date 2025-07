Vitória x Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Eliminado da Copa do Nordeste após a derrota para o Confiança por 1 a 0 nas quartas de final, o Vitória volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na luta contra o rebaixamento, o Rubro-Negro ocupa a 17ª posição, com 12 pontos, e entra em campo pressionado após uma sequência de três derrotas e três empates no Brasileirão.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o RB Bragantino está na briga pelas primeiras posições. Com 27 pontos, o Massa Bruta empatou com o São Paulo por 2 a 2 na última rodada. Em 14 jogos disputados no torneio nacional, acumula oito vitórias, três empates e três derrotas. Aproveitamento de 64%.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Marcos e Jesus; Ronald Lopes, Baralhas e Ricardo; Matheuzinho, Lucas Braga e Renato Kayzer.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Guilherme Lopes; Ramires, Fabinho e Jhon Jhon; Mosquera, Lucas Barbosa e Isidro Pitta.

Desfalques

Vitória

Willian Oliveira está suspenso, enquanto Jamerson e Kauan seguem no departamento médico. Neris, por sua vez, está em fase de transição física.

RB Bragantino

Eduardo Sasha e Gabriel Girotto vão cumprir suspensão. Já Fernando, Fabrício, Matheus Fernandes e Juninho Capixaba estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 20 de julho de 2025

domingo, 20 de julho de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Barradão - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o RB Bragantino registra 10 vitórias, contra nove do Vitória, além de dois empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Classificação

Links úteis