Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Baiano 2026

Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Baiano 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, TVE Bahia e da TV Green (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Vitória segue invicto no Campeonato Baiano. Mesmo que nas três primeiras rodadas tenha somado apenas empates, o clube vem de uma goleada por 4 a 0 sobre a Juazeirense que deu motivação para o clássico. O rubro-negro tem mostrado um desempenho muito sólido defensivamente, sofrendo apenas um gol em quatro jogos.

Enquanto isso, o Bahia começou o estadual de forma avassaladora, vencendo todos os seus jogos e chegando para a partida com 100% de aproveitamento. Além disso, o tricolor chega para a partida com a marca de 15 gols marcados em 4 jogos. Com uma posição confortável na tabela, Rogério Ceni deve poupar alguns de seus titulares, pensando na estreia do Campeonato Brasileiro.

O primeiro Ba-Vi da temporada promete muita emoção e equilíbrio. Com o Vitória buscando seu segundo triunfo na competição, enquanto o Bahia, mesmo com uma equipe mista e jogando fora de casa, quer manter seu 100% de aproveitamento.

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Edu, Camutanga, Ricielli e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Bahia: João Paulo (Ronaldo); Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Acevedo (Caio Alexandre), Erick e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Cauly (Pulga), Michel Araújo (Willian José) e Ruan Pablo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Vitória

Os lesionados Renzo López, Lucas Arcanjo, Claudinho, Fintelman e Rúben Ismael desfalcam o Leão.

Bahia

O ponta Mateo Sanabria, que ainda não estreou na temporada, segue lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 25 de janeiro de 2026

domingo, 25 de janeiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Barradão - Salvador, BA

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis