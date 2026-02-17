Vitória x Bahia de Feira: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Baiano 2026

Vitória e Bahia de Feira se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h15 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela oitava rodada do Campeonato Baiano 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, TV Brasil e TV Vitória (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Vitória deve vir com força máxima para a partida. A equipe ocupa apenas a quarta colocação do Campeonato Baiano e busca os três pontos para voltar a vice liderança. O Leão soma três jogos sem vitória, sendo duas derrotas pelo Brasileirão e um empate pelo estadual.

Por outro lado, o Bahia de Feira chega para o jogo ocupando a sétima colocação com nove pontos e um triunfo pode o colocar na zona de classificação. Na última partida, a equipe goleou o Barcelona-BA por 6 a 1.

O favoritismo está todo do lado do Vitória que, em casa e com seus titulares, busca se recuperar no estadual.

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes, Caíque, Camutanga, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Dudu e Matheuzinho; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Bahia de Feira: Sem escalação definida.

Desfalques

Vitória

Fintelman, Claudinho, Edu Ribeiro, Ismael e Renzo López seguem fora por lesão.

Bahia de Feira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 Horário: 19h15 (de Brasília)

19h15 (de Brasília) Local: Barradão - Salvador, BA

