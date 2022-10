Vitão, do Inter, foi observado por Tite antes de pré-convocação para a Copa

Zagueiro ainda não tem confirmação sobre aparição em lista de 55 pré-convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Qatar

A comissão técnica da seleção brasileira observou o zagueiro Vitão, do Internacional, antes de fazer a lista de pré-convocação para a Copa do Mundo, como soube a GOAL.

O documento com 55 nomes foi entregue à FIFA na última sexta-feira (21), um mês antes da abertura do Mundial. Ainda não há confirmação sobre a presença do atleta no documento. Os clubes só serão comunicados a partir de 30 de outubro.

O defensor de 22 anos foi observado pelo técnico Tite e soube do interesse do treinador em testá-lo antes do torneio que será disputado no Qatar. Não houve tempo hábil para uma convocação de Vitão durante os amistosos preparatórios para a competição.

A GOAL apurou que o próprio estafe do atleta vive a expectativa de surgir entre os 55 jogadores que estão na lista de pré-convocação para a Copa do Mundo, mesmo que não haja confirmação sobre o assunto. Ao todo, 26 jogadores são chamados para a disputa do torneio.

Vitão fez 34 partidas desde a chegada ao Internacional, em abril deste ano. O atleta marcou dois gols no período em que chegou ao clube e somou 2.999 minutos.

O zagueiro tem contrato com o Internacional até 30 de junho de 2023 — o vínculo foi feito por causa do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. O jogador teve o acordo com o Shakhtar Donetsk suspenso neste período. Ele está ligado ao clube ucraniano até junho de 2024.