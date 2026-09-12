Visando o confronto da Libertadores, Corinthians deve ir com time reserva contra o Flamengo

O Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo (13), pelo Brasileirão, mas deve poupar boa parte de seus titulares pensando no confronto de volta das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes, na próxima quarta-feira (16). A comissão técnica de Fernando Diniz optou por preservar os principais jogadores para a decisão continental, que será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.

No treino da manhã deste sábado (12), realizado no CT Joaquim Grava, Diniz montou a equipe que provavelmente começará a partida contra o Flamengo. Segundo o portal Meu Timão, a formação foi composta majoritariamente por reservas, com apenas Hugo Souza e Raniele sendo mantidos nos 11 iniciais. A tendência é que os titulares sejam preservados para chegar em melhores condições físicas ao duelo decisivo pela Libertadores.

Além das mudanças por opção técnica, o Corinthians terá quatro desfalques. Allan não poderá enfrentar o Flamengo por pertencer ao clube carioca e estar emprestado ao Timão; para utilizá-lo, seria necessário pagar uma multa de R$ 2 milhões, valor que o clube não pretende desembolsar. André está em fase final de recuperação e ainda não está à disposição, enquanto Yuri Alberto segue em tratamento médico. Já o zagueiro André Ramalho é ausência por causa de um quadro de labirintite.

Uma novidade que pode aparecer em campo é o zagueiro da base Iago Machado, que foi relacionado por Fernando Diniz para a partida. O defensor de 17 anos participou do treino deste sábado e pode fazer sua estreia no time profissional contra o Flamengo.

Dessa forma, a provável escalação do Corinthians para o confronto é: Hugo Souza; Pedro Milans, João Pedro Tchoca, Iago Machado e Fabrizio Angileri; Raniele, Charles e Matheus Pereira; Lingard, Dieguinho e Gui Negão (Pedro Raul).

No Brasileirão, o Corinthians chega ao duelo em situação bem diferente da do adversário. Com quatro derrotas consecutivas nas últimas rodadas, o Timão ocupa a 12ª colocação, com 32 pontos, enquanto o Flamengo é o líder da competição, com 54 pontos. As equipes se enfrentam neste domingo, pela 27ª rodada, no Maracanã, no Rio de Janeiro, com a bola rolando às 17h30 (de Brasília).