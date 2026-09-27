O Liverpool sofreu um duro golpe durante a data Fifa, depois que seu atacante Alexander Isak deixou a concentração da seleção da Suécia e retornou ao clube, após sofrer uma lesão leve na coxa durante o confronto contra a Romênia pela Liga das Nações da Europa.

O Liverpool anunciou, em comunicado oficial, neste domingo, que Isak deixou a concentração da seleção sueca por causa da lesão e ficará ausente das três partidas restantes de seu país durante a atual data Fifa, devendo passar por avaliação médica com o departamento médico do clube.

Isak havia começado a partida contra a Romênia como titular e abriu o placar para a Suécia aos 20 minutos, na vitória por 2 a 1, antes de completar todo o jogo, mas sentiu posteriormente os efeitos da lesão que o impediu de dar continuidade à sua trajetória com a seleção.

Graham Potter, técnico da Suécia, explicou que o atacante sofre de um problema leve na coxa, garantindo que não se trata de uma lesão grave, mas o acúmulo de jogos em um curto período de tempo levou a comissão técnica a excluí-lo dos próximos confrontos.

A Suécia se prepara para enfrentar a Polônia, nesta segunda-feira, e depois a Bósnia e Herzegovina na sexta-feira, antes de encarar novamente a Romênia no dia 5 de outubro, partidas das quais Isak estará ausente por causa da lesão.

O Liverpool espera pela recuperação de seu atacante antes do aguardado confronto contra o Manchester City, marcado para o dia 11 de outubro pela sexta rodada da Premier League, especialmente porque Isak marcou 5 gols pelo clube e pela seleção de seu país desde o início da temporada.