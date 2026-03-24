Viral - “Go, go, USA!”: o gol de Landon Donovan que virou o primeiro momento gigante da seleção dos EUA e colocou o futebol norte-americano no mapa





Quando o futebol é bom de verdade, ele não se resume a vitórias e derrotas, gols ou defesas. Ele é sobre sentimento. No fundo, o esporte é uma explosão emocional coletiva, algo vivido por milhares — ou milhões — de pessoas assistindo ao mesmo instante em tempo real. É o abraço no desconhecido ao seu lado. O grito que você solta sem perceber. O olhar incrédulo para a TV ou para o campo, tentando entender o que acabou de acontecer.

Para muitos torcedores americanos, o gol de Donovan contra a Argélia em 2010 foi exatamente isso. Aquele momento aconteceu em uma época em que as redes sociais ainda estavam se formando e as experiências compartilhadas online começavam a moldar a forma como os fãs viviam o esporte. É por isso que aquele gol segue sendo, até hoje, o lance mais revisto e relembrado da história do futebol dos Estados Unidos. As reações captadas ao vivo — bares explodindo em comemoração, salas de estar virando arquibancadas improvisadas — ganharam vida própria na internet. Era o início da era viral.

O gol de Donovan vive até hoje nos arquivos do YouTube, com milhões de visualizações, e na memória de quem sentiu aquele momento ao vivo. E também vive para o próprio Donovan. Para muitos, o maior jogador da história da seleção americana ainda é definido por aquele lance: seu momento eterno, sua marca, seu legado, o instante que sintetizou tudo o que ele representou para o futebol do país.

Foi uma tempestade perfeita — dentro e fora de campo. E, justamente quando o futebol americano precisava de um momento decisivo, ele surgiu na África do Sul. Um momento que mudaria tudo para as gerações seguintes.

O contexto





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Ao chegar à Copa do Mundo de 2010, a seleção dos Estados Unidos vivia um momento de encruzilhada. A equipe havia surpreendido o mundo em 2002, chegando às quartas de final. Quatro anos depois, porém, caiu ainda na fase de grupos. Donovan viveu os dois extremos: primeiro como a jovem promessa de 2002, depois como o rosto frustrado da campanha de 2006. Assim, em 2010, pairava uma pergunta: para onde caminhava o futebol dos Estados Unidos?

O sorteio dos grupos não deu muito tempo para respostas. Logo na estreia, os americanos enfrentaram a Inglaterra — um duelo carregado de história. A Inglaterra era favorita à liderança do grupo; Estados Unidos, Eslovênia e Argélia brigariam pela outra vaga. O empate por 1 a 1 contra os ingleses foi um início animador.

O segundo jogo, porém, foi puro caos. Perdendo por 2 a 0 para a Eslovênia, os americanos buscaram uma reação improvável. Maurice Edu chegou a marcar o gol da virada — mas a arbitragem anulou o lance por uma falta misteriosa.

“Eu ouvi o apito e pensei: ‘Que diabos foi isso?’”, disse Edu à ESPN em 2020. “Se aquele gol vale, provavelmente é a maior virada da história da seleção dos EUA. Mas sabe de uma coisa? Aquilo acabou levando ao momento incrível contra a Argélia.”

Com apenas dois pontos em dois jogos, a situação era clara: os Estados Unidos precisavam vencer na última rodada.

"Parecia impossível"





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A partida final do grupo, disputada em Pretória no dia 23 de junho, começou de forma turbulenta. Logo nos primeiros minutos, a Argélia acertou o travessão e quase colocou os americanos em desvantagem. Depois do susto, porém, os EUA passaram a dominar. Clint Dempsey comandou uma sequência de ataques: teve um gol anulado por impedimento, acertou a trave e desperdiçou uma chance clara.

Mesmo assim, o placar insistia em permanecer 0 a 0. O tempo corria — e, com ele, o sonho americano na Copa.

“Eles estavam sendo eliminados”, lembrou o narrador Ian Darke à Fox Sports. “Os 90 minutos estavam quase acabando. Quando o Tim Howard pegou aquela bola, eu pensei: essa é realmente a última chance. Parecia uma história boa demais para ser verdade.”

Mas o jogo ainda guardava uma última reviravolta.

O momento decisivo





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Em meio a tudo isso, uma coisa não pode ser esquecida: Tim Howard teve papel fundamental naquele gol. Sem ele, o momento mágico de Donovan jamais aconteceria.

“O que muita gente não percebe é que, nos últimos dez minutos, nós cinco do ataque praticamente abandonamos nossas funções defensivas”, contou Donovan ao The Athletic. “O Tim sabia que a gente estava, por assim dizer, apostando tudo lá na frente.”

Milissegundos depois de fazer uma defesa à queima-roupa, Howard mostrou visão de jogo. O goleiro agarrou a bola e a lançou rapidamente para o ataque — tão rápido que as câmeras da transmissão nem conseguiram acompanhar. De repente, a imagem encontrou Donovan disparando pelo campo. Ele tocou para Jozy Altidore, que cruzou para Dempsey. O chute do atacante foi defendido por Rais M'Bolhi, mas o goleiro não conseguiu afastar o perigo o suficiente. Donovan, que não havia parado de correr, apareceu para aproveitar o rebote. E o resto virou história.

“Foi rápido o bastante para eu não pensar muito”, disse Donovan. “Se fosse um pouco mais lento, você começa a pensar demais. Mas foi naquele ponto perfeito — pura reação, puro instinto.”

“Go, go, USA!”, gritou Ian Darke — uma narração que se tornaria eterna. No campo, os companheiros se jogaram sobre Donovan em uma comemoração caótica no canto do gramado. O gol nos acréscimos garantia a vitória e mantinha viva a campanha americana na Copa.

O que eles ainda não sabiam era o impacto daquele gol em casa. E ele seria gigantesco.

"Você precisa ver isso"





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Uma busca rápida por “Landon Donovan Algeria” no YouTube traz vários resultados. Mas um deles sempre aparece no topo. É um vídeo tão famoso quanto o próprio gol.

Publicado pelo usuário Kitchel22130, o vídeo reúne reações de torcedores por todo os Estados Unidos — bares, escritórios, casas e universidades explodindo em comemoração. O vídeo já ultrapassou 5,5 milhões de visualizações.

Quinze anos depois, os comentários continuam aparecendo: gente dizendo que ainda se arrepia ao assistir. E Donovan também viu. Poucos dias após o gol, mostraram o vídeo para ele — e aquilo mudou sua percepção sobre o futebol no país.

“Na manhã seguinte ao jogo”, contou Donovan ao podcast da U.S. Soccer, “eu estava passando pelo café da manhã quando Michael Kammarman me chamou e disse: ‘Você precisa ver isso’.” É bom ressaltar, novamente, que o ano era 2010, portanto as redes sociais ainda não tinham o alcance de hoje. E a seleção estava do outro lado do mundo.

“Nós sentamos e assistimos ao vídeo, e nós dois começamos a chorar, porque não conseguíamos acreditar que as pessoas em casa estavam vivendo o futebol daquela maneira. Eu jamais teria imaginado isso. Aquilo te dá uma sensação enorme de força e orgulho pelo seu país, porque muita gente ali nem era fã de futebol. Passaram a ser depois daquele dia, mas antes não eram. Ainda assim, estavam vivendo aquilo exatamente como nós. Nós estávamos em campo, mas eles estavam sentindo tudo do mesmo jeito, passando pelas mesmas emoções.”

Para muita gente, aquela experiência foi um divisor de águas. Como o próprio Landon Donovan disse, muitos se tornaram fãs de futebol naquele dia — e nunca mais deixaram de ser.

O momento que marcou uma geração





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No dia do jogo contra a Argélia, o atual destaque do Vancouver Whitecaps e jogador da seleção dos Estados Unidos, Sebastian Berhalter, tomou uma decisão importante junto à sua família. Ele faltaria à escola naquele dia — e até perderia uma apresentação escolar — para assistir à partida. Afinal, havia muita coisa em jogo para deixar passar. E, no fim das contas, a escolha de acompanhar a seleção dos Estados Unidos acabou valendo muito a pena.

“Lembro de pensar: ‘Não acredito que isso aconteceu’”, contou Berhalter ao site oficial da Major League Soccer, diretamente da concentração da seleção americana. “Aquilo acendeu algo dentro de mim, sinceramente. Crescendo, sentir aquilo foi algo muito especial. É uma das lembranças mais marcantes da minha infância.”

Quinze anos depois, aquele menino de nove anos virou meio-campista da própria seleção dos Estados Unidos — agora com seus próprios sonhos de disputar uma Copa do Mundo. Mas Berhalter não está sozinho nessa história.

Naquele dia, muitos garotos de nove anos se apaixonaram pelo futebol. Mas também houve torcedores de 30, 40 e até 70 anos que viveram algo parecido. O gol de Landon Donovan acabou ultrapassando as fronteiras do esporte e se transformou em algo maior.

É por isso que, tantos anos depois, jogadores como Berhalter ainda se lembram daquele momento. Até hoje, o lance segue entre os episódios mais comentados da história do futebol nos Estados Unidos, e ainda é difícil medir exatamente o impacto daquele gol.

Esse é o verdadeiro legado de Donovan. Esqueça troféus, prêmios e estatísticas e olhe um pouco mais fundo. Naquele dia, na África do Sul, Donovan inspirou um país inteiro — e, mesmo 15 anos depois, os americanos ainda lembram exatamente onde estavam quando viram aquele gol, tenham ou não registrado a reação em vídeo.



