Violação da igualdade de oportunidades... Irã apresenta protesto à FIFA antes do confronto contra a Bélgica

A Federação Iraniana de Futebol anunciou sua intenção de apresentar uma reclamação oficial à Federação Internacional de Futebol (FIFA), em protesto contra o que descreveu como “restrições” impostas à delegação da seleção durante sua participação na Copa do Mundo de 2026, considerando que elas afetam negativamente os preparativos da equipe e violam o princípio da igualdade de oportunidades entre as seleções.

Essa escalada ocorre antes do aguardado confronto da Irã contra a Bélgica, marcado para domingo no estádio “SoFi”, em Los Angeles, pela segunda rodada da fase de grupos.

A seleção iraniana estreou no Grupo 7 com um empate em 2 a 2 contra a Nova Zelândia na manhã da última terça-feira, e enfrentará o Egito na última partida da fase de grupos, na manhã do próximo sábado.

Protestos contínuos

A seleção iraniana vinha manifestando seu descontentamento desde o início do torneio, especialmente após a recusa das autoridades americanas em conceder vistos de entrada a vários membros da delegação, antes que a crise se agravasse devido aos problemas com os arranjos de viagem e transporte da equipe.

De acordo com um dirigente da seleção iraniana, a equipe só foi autorizada a chegar a Los Angeles um dia antes de sua partida de estreia contra a Nova Zelândia, que terminou empatada em 2 a 2, e foi obrigada a deixar a cidade imediatamente após o jogo e retornar ao seu campo de treinamento principal na cidade de Tijuana, no México.

O dirigente explicou, conforme noticiado pelo jornal francês “L’Équipe”, que essas medidas “contrariam o princípio da igualdade nas condições de preparação entre todas as seleções participantes”, ressaltando que elas podem afetar a preparação técnica e física dos jogadores.

A Federação Iraniana confirmou que seguirá os canais oficiais para apresentar sua reclamação à FIFA, manifestando sua rejeição às restrições impostas aos deslocamentos da seleção durante o torneio.

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Isso ocorreu após declarações contundentes feitas pelo técnico Amir Qala-Noy após o confronto contra a Nova Zelândia, quando descreveu a seleção de seu país como “a mais injustiçada entre todas as seleções da Copa do Mundo”.

Após meses de incerteza relacionada à situação no Oriente Médio, o Irã conseguiu participar do torneio, mas foi obrigado a transferir seu campo de treinamento principal para a cidade mexicana de Tijuana, em vez de para os Estados Unidos.

De acordo com o plano elaborado pela comissão técnica, a seleção deveria chegar às cidades-sede dois dias antes de cada partida e partir no dia seguinte, com o objetivo de garantir as melhores condições de preparação e recuperação.

No entanto, autoridades iranianas afirmaram que esse programa não foi cumprido, já que a equipe só foi autorizada a chegar a Los Angeles na véspera da partida, sendo obrigada a partir imediatamente após o apito final.

O Irã revelou que solicitou que a seleção pudesse chegar a Los Angeles a partir de sexta-feira, ou seja, dois dias antes do confronto contra a Bélgica, a fim de se aclimatar ao clima e se preparar melhor para a partida que será disputada no meio-dia de domingo, horário local.

No entanto, o pedido foi rejeitado, segundo o comunicado iraniano, o que levou a federação a apresentar uma reclamação oficial contra a FIFA, em uma nova escalada da crise que assola a “Team Melli” desde o início do torneio.