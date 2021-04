#ViniDay: Vinícius Jr. ganha apoio ao estilo Neymar para decisão na Liga dos Campeões

O confronto entre Real Madrid e Liverpool, em Anfield, pela Liga dos Campeões, já começou, pelo menos no Twitter

A vantagem nas quartas de final da Liga dos Campeões é do Real Madrid, que venceu o Liverpool, por 3 a 1 na Espanha, mas os merengues terão que segurar os Reds em Anfield para chegar na semifinal da UCL. A partida acontece nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília). Ontem era #Neyday nas redes sociais e hoje é #ViniDay.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nas primeiras horas da manhã, os torcedores já estavam lotando as redes sociais com mensagens de apoio ao jovem atacante. E como em muitos grupos do Whatsapp, o Twitter amaneceu com as mensagens sobre o jogo.

Vini Jr. fez um estrago em Madri! O que esperar para hoje no Anfield? 🔥#ViniDay pic.twitter.com/iRRhgmQuWs — Goal Brasil (@GoalBR) April 14, 2021

HOJE É DIA DE VINI MALVADEZA #ViniDay pic.twitter.com/CrsmBI9g9x — É o Vittinho (@Victtin03) April 14, 2021

ˢʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ, ᵛᵃᵐᵒˢ ᶠᵃˡᵃʳ ᵇᵃᶦˣᵒ ᑫᵘᵉ ᵒ Benzema e o Vinícius ᵗᵃ́ ᵈᵒʳᵐᶦⁿᵈᵒ ˢʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ, ᵛᵃᵐᵒˢ ᶠᵃˡᵃʳ ᵇᵃᶦˣᵒ ᑫᵘᵉ ᵒ Benzema e o Vinícius ᵗᵃ́ ᵈᵒʳᵐᶦⁿᵈᵒ ˢʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ — REAL MADRID MIL GRAU (@rmadridmilgrauu) April 14, 2021

Após ter vencido por 3 a 1 na Espanha, o clube de Zinedine Zidane pode perder por um gol de diferença (ou 2 a 0) e ainda assim garante vaga nas semifinais, entre os quatro melhores times da Europa.

Quem é Vinicius Junior?



Para o cego, é a luz.

Para o faminto, é o pão.

Para o solitário, é o companheiro.

Para o viajante, é o caminho.

Para mim, é tudo.

se o Vini acha, eu concordo

se o Vini fala, eu escuto

se o Vini erra, eu perdoo

se a Vini tem 1 fã, esse sou eu#ViniDay — pedro (@pedrocrf) April 14, 2021

“Ah mas eu odeio o real Madrid”



mas quem tá flnd de real Madrid ?



que eu saiba o jogo de hoje eh esse aqui#ViniDay pic.twitter.com/bADWHngl4h — FLA DA NAÇÃO (@FlaDaNacao_) April 14, 2021

Hoje é só no #ViniDay

Torcer pra ele arrebentar na champions, o Madrid ser campeão, ele ser melhor do mundo e o PSG comprar por 200 milhões de euros.

Ai a gente ganha nossos 5%, que dá 10 milhões de euros e continua ganhando tudo no Brasil.



Pensei mto longe. Kkk#ViniDay pic.twitter.com/AswMkoANmy — Renan Fla (@RenanFlamengo) April 14, 2021

É isso mesmo que eu li? #ViniDay

Eu tenho que mandar #ViniDay?

Ok. vou mandar #ViniDay

O que mais eu faço na minha vida é mandar #ViniDay

Meu oxigênio é mandar #ViniDay

Quando o Ney ganha eu mando #ViniDay

Quando não ganha mando #ViniDay

Até quando o Ney não joga mando #ViniDay — 𝑬𝑹𝑰𝑪𝑲 👍🏻😎 #ViniDay (@erickmatheuss07) April 14, 2021