Vinícius toma uma decisão definitiva sobre seu futuro no Real Madrid

Uma reportagem revelou que o brasileiro Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, tomou uma decisão definitiva sobre seu futuro no clube.
O contrato de Vinícius com o Real Madrid termina em junho de 2027, e as negociações para a renovação estão paralisadas há meses.
Desde então, surgiram rumores sobre o futuro do jogador brasileiro, mas o jornal “As” publicou novas informações sobre o assunto.
Segundo o jornal, o jogador brasileiro decidiu permanecer no Real Madrid na próxima temporada, independentemente das circunstâncias. Se ele renovar seu contrato atual por mais um ano, isso será ótimo, pois ele sempre declarou seu desejo de continuar no clube; caso contrário, ele sairá em uma transferência gratuita em 2027.
Vinícius Júnior ainda está longe de qualquer possível movimento para reformular o ataque, com notícias de que o clube estaria buscando contratar Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, e de que o Real Madrid teria feito uma oferta incomum de 150 milhões de euros ao Atlético de Madrid para contratar Julián Álvarez, que foi recusada pelos Rojiblancos.
O jornal destacou que Vinícius está focado atualmente na Copa do Mundo e, por isso, decidiu manter seu plano de permanecer no Real Madrid.
O “AS” indicou em sua reportagem que “Vinícius renovou seu contrato com o Real Madrid em 2022 por cinco anos, até 2027. O acordo previa que ele recebesse 75 milhões de euros ao longo dessas cinco temporadas, um contrato progressivo que começou com um salário de 13 milhões e terminou com um salário de 17 milhões (ou seja, uma média de 15 milhões líquidos por temporada). Após ganhar o prêmio de Melhor Jogador do Mundo de 2024, ele recebeu um bônus adicional de alguns milhões por temporada”.
O grande problema na renovação do contrato surgiu quando ele quis igualar o salário de Kylian Mbappé no contrato seguinte, algo que o clube não aceitou, e por isso as negociações foram interrompidas.