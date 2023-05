Real Madrid, Premier League e os planos para o futuro de Vinícius Junior

Atacante tem mais de 40 participações em gols nesta temporada e busca mais uma final de Champions League seguida com os Blancos

Vinícius Júnior é um dos melhores brasileiros atuando na Europa atualmente. Não só os números mostram isso (24 gols e 21 assistências em 57 jogos nesta temporada), mas suas atuações dentro de campo tem sido fundamentais para a caminhada do Real Madrid ao longo dos últimos anos, mesmo quando o atleta não coloca bolas na rede nos confrontos. O conjunto completo e brilhante do brasileiro, portanto, tem o ligado a novos ares para caso decida sair da equipe espanhola.

Porém, o agente Federico Pena, em entrevista ao jornal The Telegraph, foi questionado sobre qual deve ser a escolha do camisa 20 dos Blancos para o futuro: "Vini é muito próximo do Real Madrid e está muito feliz lá. Ele está muito à vontade, ama o clube. Mas será que um dia ele vai deixar o Real Madrid ou ele será o tipo de jogador de um clube? Eu diria a você agora que há uma grande chance de ele ser o tipo de jogador que fica em um clube e faz história lá, fica lá por mais de 15 anos".

Sobre a possibilidade de uma transferência para a Inglaterra, Pena deixou claro que não consegue enxergar algo no momento, mas não deve descartar possibilidades futuras: "Não consigo ver isso acontecendo agora. Essas coisas mudam no futebol e há coisas que você nunca imaginaria ver acontecer."

Getty Images

“Vini é um atleta tão profissional e tão disciplinado que acho que estará nesse nível pela próxima década, mas não acho que serão apenas esses três jogadores (Vinicius, Haaland e Mbappé). Acho que vai evoluir de forma diferente", disse o agente, sobre a rivalidade a ser desenvolvida entre os jovens brasileiro, norueguês e francês. Os três atacantes tem sido fundamentais para suas equipes, mas Pena afirma que o futuro não será composto apenas por eles.

Vini Júnior tem contrato com a equipe espanhola até 2027 e já conquistou os principais títulos com o Real, incluindo uma Champions League com gol decisivo dele na final. O brasileiro estará presente na partida desta quarta-feira (17), inclusive, válida pelo torneio europeu, no duelo contra o Manchester City que vai definir o adversário da Inter de Milão na decisão.