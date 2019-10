Vinícius Júnior é destro ou canhoto? Com qual pé o atacante chuta?

O atacante ex-Fla, atualmente no Real Madrid, já marcou gols importantes com os dois pés. Mas qual é o pé preferido do jovem?

Não se surpreenda se um torcedor do Mengão acreditar que Vinícius Júnior é canhoto, afinal alguns dos gols mais importante marcado pelo jovem com a camisa do foram marcados com o pé esquerdo. Já um fã do deve imaginar que o jovem é destro.

É pensando nessa dúvida que a Goal preparou pra você um guia que traz as principais informações da chegada da brasileiro ao Real, bem como a resposta desta pergunta. Afinal, qual o pé com que o atacante chuta? Confira:

Quanto o Real Madrid pagou por Vinícius?

Em 25 de maio de 2017, o Real Madrid anunciou a contratação da joia rubro-negra. Com apenas 16 anos, o atacante não poderia se transferir para a naquele momento, pois os merengues teriam que aguardar que o atleta atingisse a maioridade. Apesar disso, os espanhóis desembolsaram 45 milhões de euros para contar o jogador no elenco.

O contrato de Vini Jr. com o Real vai até 2025, e o atacante recebe aproximadamente 34 milhões de reais por ano.

Os primeiros passos de Vinícius Jr. no Real Madrid



Vinícius Júnior teve um excelente começo com a camisa do Real Madrid. Após inicialmente ser preterido e deslocado ao Castilla, o brasileiro começou a receber chances e não desapontou, marcando gols e se tornando uma boa opção para os merengues. As atuações promissoras de Vini Jr. o levaram pela primeira vez a , em fevereiro.

No entanto, na partida de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões, contra o , jogo que eliminou o Real Madrid, o ex-Flamengo se machucou seriamente e perdeu essas convocações.

Atualmente no Real

Depois de questionamentos sobre sua relação com Zidane, Vinícius Júnior perdeu um pouco de espaço com a chegada do novo treinador. No entanto, o jovem está tentando mostrar seu futebol. Em jogo recente contra o Osasuna, o brasileiro teve boa atuação e marcou um belo gol que abriu o placar.

Recuperado de lesão, Vinícius Júnior passou a ser opção de novo para Tite, que o levou em uma convocação recente.

Com qual pé o atacante chuta?

Vinícius Júnior é destro. Com a camisa do Flamengo, o atleta fez 10 gols com o pé direito e quatro com o esquerdo. Alguns podem pensar que o jovem é canhoto pois alguns de seus principais gols com a camisa do clube carioca, incluindo o tento decisivo contra o , na Libertadores, foi marcado com o pé esquerdo. Mas nada disso, o brasileiro usa o pé direito.

Pelo Real, isso se fez mais evidente. Em seus cinco gols até então, todos foram feitos utilizando o perna direita.