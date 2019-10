Vinicius Jr. perde espaço no Real Madrid de Zidane e joga só 38% do tempo

Brasileiro perde espaço e se torna reserva do Real Madrid de Zinedine Zidane. Ele nem sequer foi relacionado na vitória sobre o Granada, neste sábado

Vinicius chorou de raiva depois de marcar contra o Osasuna. Foi a sua libertação após um início irregular e depois de receber algumas vaias das arquibancadas do Santiago Bernabéu. Então ele não jogou um minuto contra o e saiu no segundo tempo contra o Brugges (23 minutos) para alterar a equipe na tentativa de vencer depois do 0-2 da primeira etapa. Hoje, contra Granada, nem sequer foi chamado.

O atacante brasileiro ainda está procurando seu lugar no . Nesta temporada, com Zidane e com a chegada da contratação galáctica em seu posto, Eden Hazard, a crescente influência que Vinicius teve com Solari diminuiu drasticamente. Dos 9 jogos oficiais do Real Madrid nesta temporada, Vinicius jogou em 7 (ele não enfrentou o Atlético nem o ), somando 313 minutos (38% dos minutos), com um gol (Osasuna) e uma assistência (para Casemiro diante do ).

Vinicius chegou no verão passado como uma grande atração em um mercado de transferências no qual o Real Madrid contratou Lunin (Zorya Luhansk), Odriozola ( ), Courtois ( ) e Mariano (Olympique Lyonnais). O plano com o brasileiro, para seus 18 anos e sua necessidade de adaptação, era começar em Castilla. Mas os maus resultados do Real Madrid e a necessidade dos torcedores de ter uma nova ilusão forçaram a situação e um clima de pressão foi gerado para ver o brasileiro promissor correr pela equipe do Bernabéu. Nos 14 jogos em que Lopetegui estava no comando, Vinicius jogou apenas dois minutos contra o Atlético e 10 minutos contra o Deportivo , na Liga. Apenas 0,95% do total de minutos que Lopetegui direcionou para o Real Madrid (1.260 minutos).

Vinicius com Solari

Com Solari, um novo horizonte foi aberto para Vinicius. O técnico argentino o recebeu em sua chegada a Castilla e o promoveu no primeiro time, responsabilizando-o em 32 dos 33 jogos que comandou o Real Madrid. No total, Vinicius adicionou 2.038 minutos, 70,7%. Neste momento, o brasileiro contribuiu com 7 gols e 13 assistências.

Vinicius com Zidane

Mais artigos abaixo

Veio a lesão contra o , a eliminação no Liga dos Campeões e a troca de técnico. Vinicius sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo que o deixou vários jogos fora. Ele voltou nos últimos três jogos da liga, com o Real Madrid totalmente à deriva. Naquela época, com Zidane, ele jogou por 120 minutos, no qual foi esgotado pelo tempo baixo e no processo de recuperação de ritmo e sensações. Nesta temporada, Zidane afirmou repetidamente que "Vinicius é o futuro do Real Madrid", mas que precisa ir pacientemente. No total, nas duas temporadas e considerando a lesão, Vinicius jogou com Zidane 24% dos minutos possíveis, participando de 10 dos 20 jogos disputados pelo técnico francês nesta segunda etapa.

O 13º homem

No ranking de minutos jogados nesta temporada, Vinicius ocupará o 13º lugar com 313 minutos, atrás de Lucas Vázquez (nono), Hazard (décimo, por lesão), James (décimo primeiro) e Marcelo (décimo segundo). Desses 313 minutos, na Liga, ele jogou 279 (contra , , , Levante e Osasuna). Ele não jogou um minuto nos dois jogos mais importantes: Sevilla e Atlético, apesar de ter sido convocado. Desta vez, contra Granada, foi deixado de fora da lista. Na Champions, ele jogou 34 minutos, saindo do banco nos dois confrontos: (11') e Bruges (23 ').