Cristiano Ronaldo volta ao Santiago Bernabéu para Real Madrid x Barcelona

Português teve sua partida com a Juventus adiada e assistiu a El Clásico

O Santiago Bernabéu recebeu um velho conhecido neste domingo. O estádio do é o palco do jogaço contra o , e nos camarotes um velho conhecido viu tudo de perto. Cristiano Ronaldo foi à capital espanhola e aproveitou para comparecer ao duelo.

Quer ver jogos da Juventus ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Esta foi a primeira vez que o português assistiu a um jogo de sua ex-equipe. O atacante enfrentaria a neste domingo, mas o duelo foi adiado por conta do surto do coronavírus Covid-19 no norte da .

Mais times

😢 No queremos hacer llorar a los aficionados del #Real Madrid pero...



😍 Por primera vez después de su salida, #CristianoRonaldo regresó a su casa, el Santiago Bernabéu pic.twitter.com/k7k6y3sDVB — Goal en español (@Goal_en_espanol) March 1, 2020

O camisa 7 atuou pelo Real Madrid entre 2009 e 2018, quando transferiu-se à . Ele é o maior artilheiro dos merengues em El Clásico, com 18 gols, empatado à lenda Alfredo Di Stéfano - o líder geral é Lionel Messi, que entrou em campo com 26 bolas na rede.

Cristiano marcou 450 gols em 438 partidas pelo Real Madrid, sendo o maior artilheiro da história do clube, superando os ídolos Raúl González (323) e Alfredo Di Stéfano (308). O português venceu duas edições de La Liga, duas Copas do Rei, duas Supercopas da , quatro Liga dos Campeões, três Supercopas da Europa e três Mundiais de Clubes, para um total de 16 títulos.